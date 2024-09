La Junta anima a donar sangre todo el año para cubrir las necesidades de los hospitales del Campo de Gibraltar

La Línea/El subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, y la delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, han animado a la población de la comarca y de toda la provincia de Cádiz a donar sangre los 365 días del año para poder cubrir las necesidades de los centros sanitarios, ya que este es "el único medicamento que no puede fabricarse" y que además "caduca", por lo que se necesitan donaciones "a diario".

Pajares y Ros han hecho este llamamiento a la población tras donar sangre en el Hospital de La Línea de la Concepción, donde el Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) ha montado un punto de donación para todo el día de hoy por la mañana y de 17:30 a 21:30.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Además, los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

La sangre de los donantes es imprescindible para un gran número de procedimientos, entre otros:

Tratamientos de cáncer

Cirugía compleja

Accidentes de tráfico

Trasplante de órganos

Enfermedades hematológicas

Razones para donar: