La segunda semana del juicio por el naufragio del Rúa Mar, en directo

Pedro Maza, este lunes, en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, durante el juicio contra los seis acusados por el hundimiento del pesquero Rúa Mar.

El juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, que se saldó con seis tripulantes fallecidos y una presunta operación de narcotráfico encubierta, encara este lunes, 29 de septiembre, su segunda semana en la Audiencia Provincial de Cádiz, sección de Algeciras. La sesión ha arrancado pasadas las 10:00 con un nuevo bloque de testigos clave: los agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera que participaron en el dispositivo de búsqueda la madrugada del 23 de enero de 2020 y en los días posteriores.

Se trata de un juicio con tintes trágicos y criminales a la vez: un barco desaparecido, marineros sin rastro y la sombra del narcotráfico. Según la Fiscalía Antidroga, el Rúa Mar había salido a faenar, pero en realidad transportaba un alijo de hachís cargado frente a la costa marroquí. Tres días después del naufragio, en el entorno del faro de Trafalgar, los investigadores recuperaron dos fardos de 25 kilos cada uno que flotaban en el mar.