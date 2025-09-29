La segunda semana del juicio por el naufragio del Rúa Mar, en directo
El proceso se reanuda este lunes en Algeciras con la declaración de agentes de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera movilizados la noche del hundimiento
El juicio del Rúa Mar se reanuda este lunes con el relato del hallazgo de dos fardos de hachís tras el hundimiento
El juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, que se saldó con seis tripulantes fallecidos y una presunta operación de narcotráfico encubierta, encara este lunes, 29 de septiembre, su segunda semana en la Audiencia Provincial de Cádiz, sección de Algeciras. La sesión ha arrancado pasadas las 10:00 con un nuevo bloque de testigos clave: los agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera que participaron en el dispositivo de búsqueda la madrugada del 23 de enero de 2020 y en los días posteriores.
Se trata de un juicio con tintes trágicos y criminales a la vez: un barco desaparecido, marineros sin rastro y la sombra del narcotráfico. Según la Fiscalía Antidroga, el Rúa Mar había salido a faenar, pero en realidad transportaba un alijo de hachís cargado frente a la costa marroquí. Tres días después del naufragio, en el entorno del faro de Trafalgar, los investigadores recuperaron dos fardos de 25 kilos cada uno que flotaban en el mar.