Las Jornadas de Patrimonio Cultural, nueva edición de un ambicioso proyecto comarcal (I)

Esta semana se están desarrollando en Algeciras con gran éxito las segundas Jornadas de Patrimonio Cultural que organizan la asociación cultural La Trocha -con la colaboración del Ayuntamiento a través de su delegación de Cultura-, además del grupo literario Academus y la delegación comarcal de la Unesco, el máximo organismo europeo en materia cultural.

La preparación fue muy laboriosa y, como suele suceder en estos casos, no es fácil organizar las posibilidades de asistencia de las personalidades invitadas a colaborar. Pero gracias a la buena voluntad de todos ha sido posible ofrecer un programa que supone, por la variedad e interés de los temas y por la calidad de los expertos que los presentan, un hito en la ascendente trayectoria cultural de la comarca y de Algeciras.

El objetivo es ambicioso: en sucesivas ediciones ir convirtiendo a la comarca en un referente internacional en cuanto a la investigación, protección y divulgación del patrimonio cultural. Precisamente esta comarca, muy rica en estos aspectos por sus especiales circunstancias, no ha tenido hasta fechas relativamente recientes un desarrollo uniforme en la atención a su tesoro cultural, y han coexistido cronológicamente grandes atrasos y grandes aciertos, algunos de carácter modélico.

Público asistente a la conferencia de Juan Carlos Martin Matilla. / Juan Moya

Precisamente esas sombras y luces convierten a la comarca en un ejemplo de transición y evolución hacia un estado de excelencia en estos aspectos. De los casos tanto negativos como positivos registrados en estas tierras tenemos mucho que aprender, ya que son ejemplos palpables de lo que se debe y lo que no se debe hacer.

Otro objetivo que se intenta alcanzar es contribuir a una toma de conciencia general de que el patrimonio cultural es polifacético y cada día se ocupa de nuevos aspectos, algunos ignorados hasta casi el presente. Esos nuevos campos se deben a la complejidad y grandiosidad de la obra humana, ya que hoy se tienen en cuenta arte, folklore, arquitectura, tecnología tradicional, urbanismo, costumbres tradicionales, ferrocarril, artesanía, patrimonio militar, moda, automóviles clásicos, archivos, bibliotecas, lugares naturales, escenarios históricos, arquitectura popular, historia de la moda e incluso pueden ser objeto de interés y estudio cosas tan sencillas como el uso de tarjetas postales y la evolución de las mismas, solo por recordar algunos de los muchos ejemplos que se pueden exponer.

La actuación de Manolo Báez y Nieves Buscató. / Juan Moya

El acto inaugural de las jornadas, el pasado lunes 3, revistió gran brillantez, y las autoridades municipales dejaron bien claro el cariño e interés con que han acogido esta iniciativa. A continuación, se procedió a la inauguración de dos exposiciones artísticas, una con obras de la conocida artista Manuela Puerta Medina Tatina, que esta vez nos enseñó parte de su última tendencia, centrada en la divulgación del patrimonio arquitectónico de Algeciras, destacando una representación de la torre de la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma, mientras que una artista emergente, la polifacética Nieves Buscató, que destaca en la actualísima tendencia llamada “zentangle”, nos ofreció una muestra de obras intimistas, no lejanas al arte naif y demostrando que la creación artística es una posibilidad a realizar por cada persona, si tiene constancia en la perfección de su sensibilidad.

A continuación se entregó el galardón Musa del Patrimonio, que La Trocha ha concedido a la Delegación Municipal de Cultura y que recogió en su nombre su concejal, Pilar Pintor. Por la tarde, hubo un recital del grupo poético Academus y al día siguiente (martes 4) un homenaje al poeta José Valdivia y Cabrera, a cargo de Academus. El autor de estas líneas impartió una conferencia, de la cual informaremos en nuestra próxima entrega, al igual que de la de Hugo Alberto Mira Perales y de la del catedrático José Ramos Muñoz: Nuevas perspectivas para el análisis de las sociedades neandertales. También informaremos cumplidamente de las aportaciones de Andrés Bolufer Vicioso, La imagen del amor romántico en las tarjetas postales ilustradas de principios de siglo y de Juan Carlos Martín Matilla, El patrimonio perdido de las Algeciras.

José Ramos, catedrático de prehistoria en la Universidad de Cádiz. / Juan Moya

Un experimentado arqueólogo algecireño, David Martín Ríos, realizó en la lluviosa tarde del miércoles 5, un tema apasionante, Las fortificaciones de Algeciras. Yéssica Rodríguez Espinosa, concejal delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, iba a desarrollar un tema muy original: Algeciras, ciudad de presente y de futuro. Rodríguez es arqueóloga, especializada en prehistoria y prepara su tesis doctoral sobre el Neolítico. El aviso naranja y la lluvia torrencial durante la conferencia anterior aconsejaron posponer la aportación de Yéssica Rodríguez, que se celebrará más adelante y será oportunamente anunciada.

Un completo programa

El programa, que abarca hasta el sábado 8 de noviembre, se completa con las siguientes citas de las que daremos cuenta en la próxima entrega de este artículo:

Pedro Llinás Ballesteros diserta sobre Pregones y oficios antiguos; José Manuel Sampedro Guerrero, sobre la historia del ferrocarril, mientras que Luis Efrén Fernández Rodríguez aborda la gestión de la cueva de Nerja y Alfonso Escuadra la historia de la Décima flotilla italiana que tuvo base secreta en la comarca durante la Segunda Guerra Mundial.

Cartel de las II Jornadas de Patrimonio Cultural de La Trocha.

Para el viernes, en la sesión de la mañana y a las 11:00, Raúl González Gallero ofrecerá la conferencia Historia de la Arqueología Subacuática en la Bahía de Algeciras y a las 12:00, Joaquín de la Cámara Delgado (Asociación Conde de Gazola) hablará sobre el patrimonio militar.

Por la tarde, a las 17:00 Chico Valdivia ofrecerá la conferencia Bahía de Algeciras, la Zarzuela olvidada y en el turno siguiente, a las 18:30, Francisco González Ramírez desarrollará el tema Paseos flamencos por Cádiz.

El sábado 8, a las 11:00, conferencia de la restauradora de arte Victoria Calvente Casas: Metodología y criterios de restauración, y el cierre de las jornadas corresponderá a Pedro Rodriguez Oliva, catedrático emérito de arqueología de la Universidad de Málaga, con la conferencia a las Pervivencias púnicas en la zona oriental del Conventus Gaditanus (12:30, previo a la clausura).

Carlos Gómez de Avellaneda Sabio es doctor en historia, cronista oficial de Algeciras, presidente de la Asociación La Trocha y de la Sección 2ª del Instituto de Estudios Campogibraltareños. Grupo de investigación PAI-HUM 1130, de la Universidad de Cádiz