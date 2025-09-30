Algeciras acogerá las primeras jornadas comarcales sobre actuaciones policiales en materia de medio ambiente

Agentes de la Policía Local de Algeciras en una intervención sobre usurpación de suelos.

La Escuela de Policía Local de Algeciras, el Ayuntamiento de la ciudad y la Mancomunidad de Municipios preparan la celebración de las primeras jornadas comarcales Encuentro sobre Actuaciones en Materia de Medioambiente, un ciclo de sesiones en modalidad presencial y online que se celebrará los días 6, 8, 14 y 16 de octubre.

El evento persigue analizar y debatir, desde diferentes perspectivas institucionales y técnicas, los principales retos medioambientales que afectan al Campo de Gibraltar, abordando tanto la conservación de espacios naturales como la gestión urbana, portuaria y de seguridad.

Programa detallado

Lunes, 6 de octubre

La jornada inaugural se abrirá a las 8:30 con la bienvenida institucional a cargo de José Ignacio Landaluce Calleja, alcalde de Algeciras; Susana Pérez Custodio, presidenta de la Mancomunidad de Municipios; y Carlos Lafuente Molinero, secretario general de la Mancomunidad.

A las 9:00, Óscar Curtido Naranjo, delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, expondrá la actuación de la Junta de Andalucía en materia medioambiental.

Posteriormente, a las 10:30, José Luis López Guio, secretario general del Ayuntamiento de Algeciras, analizará las competencias municipales y de la Policía Local.

La sesión continuará con la ponencia de Jorge Serradilla, director conservador del Parque Natural del Estrecho, sobre la gestión y conservación en este espacio protegido (11:30), y concluirá con la intervención de Juan Antonio Patrón Sandoval, jefe del Área de Desarrollo Sostenible de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que hablará sobre gestión sostenible en el ámbito portuario (12:30).

Miércoles, 8 de octubre

La segunda jornada se centrará en el control administrativo y disciplinario. A las 9:00, Amelia Angustias Herranz, jefa provincial de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, explicará el papel de este cuerpo en materia medioambiental.

Tras la pausa, Carmen Rocío Ramírez Bernal, secretaria general del Ayuntamiento de La Línea, abordará la disciplina ambiental y el procedimiento sancionador (10:30). A las 11:30, Antonio Rivas León, técnico de Tráfico y Protección Civil, expondrá planes de seguridad y emergencias vinculados al medioambiente.

La mañana finalizará con la intervención de Manuel Abellán San Román, vicepresidente de Servicios Mancomunados de la Mancomunidad, que explicará iniciativas sobre economía circular y ciclo integral del agua (12:30).

Martes, 14 de octubre

La tercera sesión se iniciará con la ponencia de Enrique Vargas Negreira, intendente jefe de formación del Consorcio de Bomberos de Cádiz, sobre la actuación de bomberos en la protección del medioambiente (9:00).

A las 10:30 se abordará la problemática del ruido con una mesa en la que intervendrán Ángel Gutiérrez Villalobos, superintendente jefe de la Policía Local de Algeciras, y Diego Vázquez López, ingeniero municipal. A las 11:30, Carlos Fernández Cantero, inspector jefe de la Policía Nacional, hablará sobre la actuación de este cuerpo en materia medioambiental.

La jornada concluirá con la exposición de Jaime Sendra Torres, jefe de servicio de la Delegación de Medioambiente del Ayuntamiento de Algeciras, sobre la actuación municipal en este ámbito (12:30).

Jueves, 16 de octubre

La última sesión tendrá como protagonista a la Guardia Civil. A las 9:00 horas, Samuel Herrera Guerrero, teniente responsable del Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza), presentará las actuaciones de este cuerpo en materia medioambiental.

Cada jornada finalizará con un espacio dedicado a conclusiones, en el que se pondrán en común las aportaciones realizadas y se establecerán posibles líneas de colaboración para afrontar los retos medioambientales de la comarca.