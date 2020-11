En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado hay un capítulo de inversión que habitualmente destaca por encima del resto: el de la entidad Puertos del Estado. En el caso de las cuentas que se negocian en el Congreso de los Diputados en estos días, las distintas autoridades portuarias del país prevén invertir 1.000 millones de euros en diferentes proyectos, que se elevan hasta 7.900 si se tiene en cuenta el coste plurianual de las obras que se están ejecutando o se van a abordar en los próximos años. Una cifra que da una idea del peso de los puertos en la economía nacional y que les permite reivindicarse como “elemento dinamizador de la economía, empresas tractoras”.

Así lo ha hecho hoy el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, en la jornada técnica Puertos, logística e intermodalidad como motores de actividad para el impulso económico de Andalucía organizada por Grupo Joly. Con la participación también de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y el presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, el encuentro, retransmitido en streaming, ha abordado la situación actual de esos sectores. En él, el principal puerto del país ha querido destacar el peso clave de la actividad portuaria en la economía del entorno. Y también el papel que juega en estos momentos la iniciativa público-privada, reflejada en un plan de empresa con el que la APBA prevé movilizar 500 millones de euros de inversión hasta 2024, la mitad de ellos de capital privado.

Las autoridades portuarias siguen así dando pasos adelante en plena pandemia, después de demostrar cuando estalló la crisis su capacidad de respuesta ante lo desconocido: supieron reaccionar garantizando la cadena de suministro en un país convulso, con un trabajo “consciente y responsable”. Con ese bagaje, los puertos reivindican una vez más su importancia y “que nos dejen trabajar”.

En ese aspecto, asegura la consejera de Fomento, pueden contar con la Junta de Andalucía, incluso los Puertos del Estado, sobre los que no tiene competencia la comunidad autónoma. La Junta ya ha expresado anteriormente su apuesta por la coordinación de los muelles de la comunidad y Carazo insiste en que estos podrán contar con la Administración “para seguir creciendo”, mientras se sigue trabajando con los más pequeños, que sí gestiona la Junta, “para que sigan expandiéndose con nuevos servicios y empleo”. Para los primeros, ha resaltado, es vital “su vínculo con las áreas logísticas, que están conectadas con los puertos y las infraestructuras”, algo en lo que se está trabajando en todas las provincias.

Carazo visitaba hoy las obras de la zona intermodal del sector San Roque del Área Logística Bahía de Algeciras. Con un presupuesto de 4,7 millones de euros, es la primera fase de una gran actuación que pretende dotar a la zona de las instalaciones necesarias para la realización del cambio modal en el tráfico de mercancías carretera-ferrocarril. Y es uno de los ejemplos que ha dado la consejera de la labor que está realizando la Administración autonómica para desbloquear “proyectos que estaba atascados” en materia logística, como el Puerto Seco de Antequera, para el que la semana que viene el Consejo de Gobierno autorizará el gasto para licitar la obra por 50 millones de euros. O el Área Logística de Majarabique, donde se desbloqueó el plan especial y se ha contratado la redacción del proyecto de urbanización de la primera fase. También ha recordado el cambio que ha permitido desbloquear la llegada de empresas al Área Logística de Córdoba.

“Doy fe del impulso que está generando la consejera”, ha asentido el presidente de las Cámaras de Comercio. Sánchez Rojas ha destacado la importancia de que Andalucía tenga una estrategia logística que “tiene que pasar por una mayor y mejor coordinación entre los puertos”. Una unión necesaria para hacer frente a los proyectos que plantean competencia, como es el eje Valencia-Madrid-Lisboa-Sines, que “puede dejar a Andalucía muy tocada en cuanto a capacidad logística”.

“Nos preocupa mucho que cada vez que nos peleamos alguien fuera pone tres traviesas”, ha insistido el líder empresarial, que también ha ofrecido las Cámaras de Comercio como un lugar de atracción de inversiones portuarias.

El eje ferroviario al que hacía referencia Sánchez Rojas tiene su contrapunto en la Algeciras-Bobadilla, la conexión que permitirá dar salida hacia Europa a las mercancías del Puerto de Algeciras y que sigue acumulando retrasos, el último el que supondrá la tramitación de una evaluación de impacto ambiental ordinaria para una de las subestaciones eléctricas de la vía. En torno a ella convergen las opiniones: “Se trata de una cuestión de Estado”, resumía la consejera. Pero pese a ello suma demoras mientras “la actividad y la capacidad de inversión no espera por nadie”, recuerda Gerardo Landaluce.

Este ha recordado que la línea no avanza, pero tampoco se está trabajando en el resto de los proyectos de la línea ferroviaria, más allá de Bobadilla. “Hay que trabajar por todo el ramal central. Si no, llegaremos al año que corresponda con la Algeciras-Bobadilla pero no avanzaremos en el objetivo principal, que es llegar a Madrid y Europa. Nosotros hemos hecho los deberes en el lado mar, pero falta el lado tierra”.