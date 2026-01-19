Una jornada analizará los paralelismos de Gibraltar y Malvinas en su relación con la ONU

Un macaco de barbería (mono de Gibraltar) en la parte alta del Peñón.

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Instituto de Estudios Campogibraltareños organizan esta semana el seminario Malvinas y Gibraltar, unidos de la mano de la ONU. La cita se celebrará este jueves 22 de enero, a las 19:00, en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Parque de las Acacias, en Algeciras.

El seminario será impartido por Fernando Oltra Santa Cruz, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Matanza (Argentina), y por Pablo Antonio Fernández Sánchez, catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla.

Ambos expertos analizarán las cuestiones comunes entre ambos territorios en el seno de la organización internacional.

La convocatoria cuenta con la participación institucional del Instituto de Estudios Campogibraltareños, la Diputación de Cádiz y la UNED Campo de Gibraltar.