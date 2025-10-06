Inmho crece en el Campo de Gibraltar y adquiere las administradoras de fincas Plaza Alta y DMZ, con oficinas en Algeciras y Tarifa

La empresa Inmho, especializada en la gestión y administración de fincas, ha dado un paso adelante en su estrategia de crecimiento en el Campo de Gibraltar con la incorporación de Plaza Alta y DMZ, dos compañías con amplia trayectoria en la comarca. Con esta operación, amplía en 360 comunidades su cartera de clientes en la zona, donde ha integrado otras firmas en los últimos años.

La operación supone la incorporación de 21 profesionales, que continuarán prestando servicio desde las actuales oficinas de Plaza Alta en Algeciras y Tarifa, y de DMZ en Algeciras, garantizando así la cercanía con los vecinos y la continuidad del trato como hasta ahora.

La compañía ha subrayado que los equipos de ambas firmas seguirán atendiendo a sus comunidades con el mismo enfoque local, pero ahora respaldados por la estructura organizativa y tecnológica de Inmho. Entre sus herramientas más destacadas figura su aplicación móvil, diseñada para facilitar la comunicación y gestión diaria de los propietarios, permitiendo acceder a documentación, registrar incidencias o contactar directamente con los administradores.

Antonio Baldellou, CEO de Inmho, ha señalado: “El Campo de Gibraltar es una zona muy importante para nosotros. Con esta integración seguimos creciendo de la mano de equipos que conocen bien las particularidades de la comarca y que comparten nuestra manera de trabajar: con cercanía, compromiso y pensando siempre en lo mejor para cada comunidad”.

En Andalucía, uno de sus principales mercados, la compañía administra más de 85.500 propiedades agrupadas en unas 2.370 comunidades. A escala nacional, su red alcanza 400.000 viviendas repartidas entre 11.000 comunidades de propietarios, a través de 50 oficinas y un equipo de 1.200 profesionales.

Con la integración de Plaza Alta y DMZ, Inmho continúa su crecimiento dentro de Portik Group, matriz que opera también en Portugal, Italia y México, y que recientemente se ha incorporado a Odevo, uno de los líderes internacionales en administración de comunidades. Esta alianza permite a la compañía acceder a mayores recursos y capacidad tecnológica, formando parte de una red global que gestiona más de 2,2 millones de hogares en Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Latinoamérica.