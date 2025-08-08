Un informe sitúa al Campo de Gibraltar como una de las zonas con más incendios de Cádiz entre 1983 y 2017

Un informe realizado por la fundación ciudadana Civio, dedicada a promover la transparencia y el acceso a la información pública, sitúa a la comarca del Campo de Gibraltar entre las zonas que más incendios forestales concentró por extensión en la provincia de Cádiz en el período 1983-2017 (último año consolidado). En este período se produjeron en España 628.341 fuegos que quemaron 7.891.781 hectáreas (ha), una superficie superior a la de todas las comunidades autónomas, menos Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En la provincia de Cádiz hubo 1.894 incendios que quemaron 46.787 hectáreas, con un resultado de 59 heridos y siete muertos. De ese total hubo fuegos intencionados (686, con 25.202 hectáreas quemadas, siete muertos y 36 heridos) fuegos por accidente o negligencia (471, con 9.373 hectáreas quemadas y 15 heridos), fuegos por rayos (8 y 226 hectáreas quemadas), incendios reproducidos -fuegos que se reactivan después de haber sido extinguidos o aparentemente controlados, extendiéndose a zonas que no habían ardido previamente- (2 incendios, 11 hectáreas quemadas) y fuegos por causas desconocidas (727 incendios, 11.975 hectáreas quemadas y ocho heridos).

Según el estudio, que utiliza datos del Ministerio de Transición Ecológica, Galicia fue la zona de España donde se produjeron más incendios en el período que abarca el estudio: "Un 36% del total de España. 81.093 incendios quemaron más de 1.220.000 hectáreas, una superficie mayor que la provincia de Vizcaya", confirma la fundación.

Fuegos destacados en la comarca

El Campo de Gibraltar destaca en fuegos intencionados y fuegos por causas desconocidas, concentrándose su mayoría en ambos casos en Tarifa, Algeciras y San Roque. Si bien el mayor incendio en número de hectáreas consumidas ocurrió en Medina-Sidonia, con 2.100 hectáreas el 11 de septiembre de 1985, el mapa que muestra Civio sobre la provincia de Cádiz concentra sus puntos en las poblaciones bañadas por la bahía de Algeciras.

Número de de fuegos intencionados en la provincia. / Civio.

De entre las mayores superficies quemadas, considerados grandes incendios forestales -de 500 hectáreas o más- en la comarca destacan varias situaciones en distintas épocas: el incendio intencionado del 7 de agosto de 1991 en Tarifa, con 1075 hectáreas quemadas, en el entorno del Cerro de las Culebras; el fuego por causa desconocida del 6 de agosto de 1997 en Los Barrios, en las cercanías de La Cama de la Piedra, con 938 hectáreas quemadas; y el fuego por causa desconocida del 28 de agosto de 1986 en Jimena de la Frontera, cerca de El Chaparral, con 911 hectáreas calcinadas. Sobresale otro por su cercanía al núcleo poblacional y los heridos, aunque se aleja del podio de las hectáreas: el incendio intencionado de 748 hectáreas del 5 de julio de 1994 en Tarifa, con dos heridos.

Número de fuegos de origen desconocido de la provincia. / Civio.

En menor medida, pero también dentro de los grandes incendios forestales, hubo otros dos incendios en el término municipal tarifeño, que es el que se lleva la palma en cuánto a grandes hectáreas arrasadas por las llamas: el fuego del 16 de septiembre de 1986, con 655 hectáreas en la Loma de la Zuya; el acontecido el 27 de agosto del 1994 en la Cueva del Obispo, con 510 hectáreas quemadas; y el que consumió 500 hectáreas en el Cerro del Toro, el 4 de agosto de 1986.

Otros incendios

Destacan también la zona de tres incendios producidos por el impacto de rayos: el incendio de Tarifa del 10 de mayo de 2009, con tres hectáreas consumidas en la zona del Cerro de los Gándaros; el incendio, también en Tarifa, el 5 de octubre de 1990, con una hectárea quemada en la Cañada de Alfaneque; y el fuego del 30 de septiembre de 1994, que se llevó por delante dos hectáreas en La Serrana de Algeciras.

De los dos únicos incendios reproducidos de la provincia, destaca por número de hectáreas quemadas el ocurrido en las cercanías del Cerro del Zabal Alto en La Línea, con ocho hectáreas quemadas el 17 de julio de 2016.