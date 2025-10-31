La industria química del Campo de Gibraltar mira al futuro con optimismo por el aumento de la facturación nacional y las exportaciones

La industria química del Campo de Gibraltar afronta el futuro con cierto optimismo gracias a las previsiones de crecimiento del sector y al repunte de las exportaciones que marcan la pauta en el plano nacional.

Las estimaciones presentadas por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) apuntan a un aumento de la producción del 1,2% para 2025 y de un 2% para 2026, lo que equivaldría a una cifra de negocio de casi 89.000 millones de euros al cierre del próximo ejercicio.

Aunque la patronal ha rebajado sus previsiones iniciales debido a la incertidumbre macroeconómica y la debilidad de la demanda europea, considera que el crecimiento sostenido de la industria se apoyará en la química de consumo, las especialidades y la farmaquímica. Pese a la caída acumulada del 8,9% desde 2020 en la química básica, Feique confía que la actividad se reactive progresivamente a medida que se reduzcan los costes energéticos y se consolide la inversión en innovación y sostenibilidad.

Andalucía tiene gran presencia en la química española, ya que la región, representada por los polos del Campo de Gibraltar y Huelva, supone el 10,7% de la producción nacional, según los datos de 2022 compartidos por Feique. Queda así como la tercera comunidad con mayor impacto, solo detrás de Cataluña y Madrid.

Moeve Química, Indorama y Air Liquide

En el seno de la Asociación de Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), el sector químico está representado por Moeve Química, Indorama y Air Liquide. Englobada como petroquímica, esta actividad fue la segunda que mayor rédito económico generó en 2024, con casi la quinta parte del valor de producción de todos los miembros de la asociación, según los datos de la memoria de 2024.

La patronal química española prevé un aumento de las exportaciones del 14,5% este año, hasta los 67.745 millones de euros, lo que situaría al sector como la primera industria exportadora de la economía española, según sus datos. Este dinamismo puede tener su traslación al Campo de Gibraltar, donde la proyección internacional de las plantas químicas se mantiene como uno de sus principales activos.

Aunque no existe un dato segregado por sectores, el pasado año, más del 44% de la producción de las empresas asociadas a la AGI fue exportada al extranjero, lo cual deja patente el importante papel exportador de la industria comarcal. En el caso concreto de la química existen ejemplos manifiestos como el de Indorama o Moeve, que destinan buena parte de su producción a clientes europeos.

Pese a este escenario de mejora, la patronal Feique reclama medidas para garantizar la competitividad de la química básica. Entre ellas destaca la necesidad de disponer de un precio eléctrico competitivo y la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que convierte a España en el único país de la UE que grava la generación eléctrica.

En paralelo, el sector estima necesarias inversiones de unos 2.600 millones de euros anuales hasta 2050 para avanzar en la descarbonización y mantener el ritmo de crecimiento sostenible que ha consolidado en la última década.