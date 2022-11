Un incendio de neumáticos en Algeciras durante la primera jornada de paro de camioneros

En la primera jornada de huelga convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, en toda Andalucía solo se han registrado dos incidentes menores: un incendio de neumáticos en Algeciras y piquetes en la entrada a MercaJerez, que han sido rápidamente desactivados, según han señalado fuentes del Ministerio del Interior.

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que representa a las mayores empresas de transporte internacional de mercancías y pasajeros por carretera de España, ha apuntado que la normalidad "es generalizada", incluyendo los principales puertos del país, como el de Algeciras, donde este grupo ha desconvocado la manifestación que tenía previsto iniciar a las 10:00 en el municipio.

Desde la medianoche en los puntos estratégicos de la comarca se podía observar un notable despliegue de efectivos de la Guardia Civil que no tuvieron que entrar en acción.

Este paro indefinido ha sido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, minoritaria en el sector, que denuncia la falta de compromiso del Ministerio de Transporte con los acuerdos alcanzados tras las protestas de marzo, cuando llegaron a provocar problemas de desabastecimiento.

La plataforma denuncia que las autoridades no han vigilado lo suficiente el cumplimiento de la Ley de costes y de la Ley de carga y descarga, que controlan y evitan que los transportistas trabajen a pérdidas.

No obstante, la ausencia de problemas en esta primera jornada no significa que no pueda haberlos en el futuro, ya que el anterior paro también empezó sin incidentes y se recrudeció con el transcurso de los días.