El IEO concluye una misión clave en el Estrecho: así se estudian los hábitats marinos entre Gibraltar y La Línea

Barco de la campaña oceanográfica 'Estrecho_1025' desarrollada entre el Peñón de Gibraltar y la costa de La Línea de la Concepción.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha finalizado su última campaña, desarrollada del 19 al 24 de octubre, a bordo del buque Ucadiz de la Universidad de Cádiz. El trabajo se ha centrado en evaluar el estado de conservación de los hábitats marinos más someros de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental, un enclave situado entre el Peñón de Gibraltar y la costa de La Línea de la Concepción, considerado uno de los entornos más singulares del litoral español por su biodiversidad y por la complejidad de las corrientes que lo atraviesan.

Durante cinco días, un equipo científico liderado por José Luis Rueda Ruiz, investigador del Centro Oceanográfico de Málaga del IEO-CSIC, ha combinado imágenes submarinas obtenidas mediante vehículos operados remotamente (ROV) con muestreos bentónicos —empleando dragas Van Veen, Shipek y una draga de arrastre—. Esta metodología ha permitido recopilar información de alta resolución sobre el tipo de fondos marinos, la fauna que los habita y los posibles impactos derivados de la actividad humana.

“Esta campaña nos permitirá avanzar en el conocimiento de un enclave marino único por su biodiversidad y por su complejidad oceanográfica. La información recogida será clave para evaluar la salud de los ecosistemas más litorales y orientar decisiones de conservación”, explica Rueda.

Un retrato detallado del litoral entre Gibraltar y La Alcaidesa

Las operaciones se han realizado entre los 3 y los 60 metros de profundidad, cubriendo puntos estratégicos tanto dentro de la ZEC como en zonas adyacentes. El equipo ha trabajado desde el entorno más costero del Peñón de Gibraltar hasta playas como Sobrevela, El Burgo, Torre Nueva y Guadalquitón, un corredor de gran valor ecológico.

Las imágenes registradas muestran en detalle arrecifes, fondos arenosos y otros hábitats sensibles, mientras que las muestras recogidas serán analizadas en laboratorio para identificar especies, detectar la presencia de organismos invasores y evaluar con mayor precisión el estado de conservación del ecosistema.

Un esfuerzo científico integral en todo el Estrecho

Esta campaña constituye un nuevo hito dentro del amplio programa de estudios que el IEO-CSIC está realizando en el estrecho de Gibraltar. Se suma a los trabajos recientemente efectuados a bordo del buque Ramón Margalef, que caracterizó los hábitats situados entre los 50 y los 400 metros mediante el ROV Liropus. En las próximas semanas está previsto que el Odón de Buen complete la exploración científica en las zonas batiales más profundas, cerrando así un esfuerzo sin precedentes que abarcará desde la franja infralitoral hasta los grandes fondos del Estrecho.

Conservar un enclave único entre dos mares

El Estrecho de Gibraltar actúa como un corredor biológico donde se entrecruzan especies atlánticas y mediterráneas, europeas y norteafricanas, lo que convierte a la región en un punto caliente de biodiversidad. La ZEC Estrecho Oriental incluye hábitats protegidos por la Directiva Hábitats de la Unión Europea, como bancos de arena, arrecifes y cuevas marinas. Su distribución exacta y su estado de conservación, sin embargo, requieren aún estudios detallados que campañas como esta contribuyen a completar.

Los resultados recopilados serán esenciales para avanzar en los programas de seguimiento de hábitats marinos protegidos, así como para contribuir a los indicadores definidos por la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina.