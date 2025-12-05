La huelga de médicos reducirá al mínimo la actividad en los centros sanitarios de Andalucía del 9 al 12 de diciembre

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha establecido los servicios mínimos en todos sus centros para la huelga de médicos convocada entre el 9 y el 12 de diciembre por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). La orden, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), determina que la actividad asistencial en los centros de salud de Andalucía será equivalente a la de un día festivo, mientras que las urgencias hospitalarias funcionarán con su plantilla habitual de fin de semana o festivo.

La situación se mantendrá durante nueve días, entre el punte de la Constitucion y el fin de semana del 13 y 14 de diciembre.

Según la resolución, el SAS exige garantizar el 100% de los servicios que se prestan habitualmente en domingos y festivos, así como todas las pruebas diagnósticas urgentes. En los centros de salud con servicio de urgencias funcionarán como los fines de semana, mientras que en los ambulatorios sin este recurso, se designará un médico para atender exclusivamente urgencias durante el horario habitual.

En cuanto a los hospitales, los servicios de urgencias podrán reforzarse hasta un 50% en función del número de médicos residentes (MIR) asignados, salvo en unidades con menos de tres MIR, que no tendrán refuerzo. Para el 061 se establece un 90% de la plantilla habitual, y para Salud Responde, un 75% en cada turno.

Choque político entre Junta y Ministerio

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, responsabilizó esta semana a la ministra de Sanidad, Mónica García, del “daño que pueda provocar” la huelga en el SAS, especialmente en jornadas posteriores al puente de la Constitución. Sanz acusa al Ministerio de “inacción” y de “buscar la confrontación” en la reforma del Estatuto Marco, cuya regulación —subraya— es competencia exclusiva del Gobierno central.

La Junta insiste en que la reforma genera “preocupación” en todos los colectivos sanitarios por su impacto en la planificación, el régimen de guardias y la estructura organizativa, y reclama la participación de las comunidades autónomas en el proceso.

El SMA denuncia “servicios mínimos abusivos”

El Sindicato Médico Andaluz rechaza los servicios mínimos impuestos por la Administración y sostiene que deberían ser idénticos a los de un día festivo, como en las convocatorias de huelga de junio y octubre. El sindicato advierte que adoptará “todas las medidas necesarias” si considera vulnerado el derecho fundamental a la huelga.

El presidente del SMA, Rafael Ojeda, afirma que los médicos llevan años soportando condiciones “intolerables y precarias”, y denuncia que el Estatuto Marco que plantea el Ministerio “no recoge ni una sola de las demandas” del colectivo. Mantiene que la huelga será “un éxito” y reclama una mesa de negociación “específica” para garantizar “la dignidad profesional y el futuro de la sanidad pública”.

La movilización cuenta con el apoyo del Colegio de Médicos de Cádiz, que se alinea con la postura del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM). Este considera que las reivindicaciones responden a una situación sostenida de sobrecarga asistencial, deterioro de las condiciones de trabajo y ausencia de avances reales en la mejora del ejercicio profesional, factores que han generado un notable malestar entre los facultativos.

Entre las demandas trasladadas por los convocantes y secundadas por el CACM figuran:

Una clasificación profesional acorde a la responsabilidad del ejercicio médico.

acorde a la responsabilidad del ejercicio médico. La regulación adecuada de la jornada laboral y del régimen de guardias.

y del régimen de guardias. El cómputo de las horas de guardia para la jubilación y su remuneración como horas ordinarias.

para la jubilación y su remuneración como horas ordinarias. La eliminación de incompatibilidades injustificadas entre el ejercicio público y privado.

El Consejo Andaluz mantiene también su reivindicación de un Estatuto propio y exclusivo para la profesión médica, que reconozca sus singularidades y garantice condiciones adecuadas, con el fin último de mejorar la atención a los pacientes.

El CACM insiste en la necesidad de abrir un proceso de diálogo efectivo entre la Administración y los representantes del colectivo médico, que permita avanzar hacia soluciones estables.

El organismo reitera su respaldo a las demandas de los médicos andaluces y realiza un llamamiento a la unidad y participación responsable del colectivo en este contexto.