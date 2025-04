El apagón deja hipermercados a media luz y colas en las gasolineras del Campo de Gibraltar

Una decena de carros llenos hasta los bordes y estacionados junto a la línea de caja, la luz a media potencia y los expositores de productos frescos de diferentes naturaleza tapados -aunque los usuarios no dudaban en acceder a los alimentos- delataban que algo extraño estaba sucediendo en uno de los centros de Mercadona más transitados del Campo de Gibraltar, el de Palmones (Los Barrios). A pesar de los continuos llamamientos para que no se utilizasen los vehículos si no era “extremadamente necesario” este lunes había más público que nunca a la hora del almuerzo en los aledaños del polígono comercial.

“No sabemos por qué, pero el datáfono acepta sólo tarjetas españolas. Tarda en dar el OK, pero las acepta. El resto nada. Y claro, como aquí hay mucho cliente de Gibraltar, no les ha quedado otra que marcharse y nos han dejado los carros ahí, llenos”, explicaba durante el apagón una de las empleadas del grupo que encabeza Juan Roig.

“Y nos quieren poner el euro digital… A ver qué haremos en una situación como ésta, en la que no funcionan ni muchos cajeros”, le respondía un señor con pinta de tener prisa desde la cola, que se iba haciendo más larga por momentos.

La reacción instantánea del público recordaba inevitablemente a las imágenes que están en la retina de todos en las horas previas a la crisis del Covid-19 de 2020, aunque sin escenas de tanta tensión. Apenas había pasado una hora desde que se había caído la energía y ya era casi imposible adquirir pan en una tienda de 24 horas, en las que generalmente lo venden en cualquier momento del día. “Si quieres te lo puedes llevar sin cocer, por si te lo quieres hacer tú mismo cuando vuelva la luz”, ofrecía una vendedora en su ánimo de colaborar.

En los hipermercados había algunas barras y quedaban bolsitas de bollitos, pero pasados los primeros noventa minutos, con cuentagotas. Una vez las manecillas superaron las tres de la tarde, apenas algún pan embolsado de características muy especiales y poco más. Del papel higiénico no había noticias ya para entonces.

La mayor parte de los puntos de venta de Carrefour y Mercadona de la comarca continuaron funcionando tras la caída de la red eléctrica, aunque con alguna limitación. Lo consiguieron gracias a que disponen de generadores propios. Lo mismo sucedió con El Corte Inglés de Algeciras. Peor suerte corrieron otras cadenas, que vieron cómo sus establecimientos tuvieron que bajar la persiana. Sus aparcamientos vacíos delataban la situación. Casi todos, según su emplazamiento, volverían a abrir sus puertas ya entrada la tarde. Otros optaron por no hacerlo.

“¿Qué miedo no? Me recuerda a una serie que vi hace tiempo, el Apagón creo que se llamaba”, interpela una cliente decepcionada al encontrar las puertas cerradas, a otra a la que invitaba a acompañarle. “Yo he ido por los niños al colegio y no veas el follón para llegar, con los semáforos apagados”.

“Tampoco necesitas tantas cosas”, admitía la oyente. “Yo sobre todo por las pilas, porque con eso de que ahora todos los aparatos se conectan a los cargadores no tengo y por lo menos para poder escuchar la radio. Además, tengo dos o tres focos portátiles que se compran en el Temu, que también funcionan con pilas".

Tampoco las gasolineras eran ajenas del todo a ese miedo escénico que invade a casi todo el mundo ante lo desconocido. Las que funcionaban registraban colas muy superiores a las habituales. En estos casos casi nadie se anda con rodeos. “Lleno, por favor”. Las dudas sobre cuándo volvería el fluido eléctrico y hasta cuándo sería posible repostar si se prolongaba la situación había hecho su trabajo. “La radio ha dicho que seis o diez horas, pero también dijeron que del Covid habría uno o dos casos y todos sabemos lo que pasó”, comentaban a viva voz los propietarios de dos vehículos mientras reportaban.