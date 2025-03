La Guardia Civil interrumpe temporalmente el uso de chalecos airbag tras las denuncias de Jucil

Algeciras/La Jefatura de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha decidido interrumpir temporalmente el uso de los chalecos airbag adjudicados a sus motoristas hasta que las incidencias detectadas sean aclaradas y corregidas por el fabricante. Esta medida llega tras las reiteradas denuncias de Jucil (Asociación Profesional Justicia Guardia Civil), que ha alertado tanto sobre el mal funcionamiento de algunos dispositivos como sobre la distribución desigual de estos elementos de protección entre los agentes.

Según informó Jucil, varios agentes denunciaron fallos en el sistema, que en algunos casos se activaba de manera involuntaria y en otros no respondía correctamente. En respuesta a la reclamación presentada por la asociación, la Jefatura ha comunicado que la empresa fabricante está realizando ajustes en el algoritmo y en la sensibilidad de los dispositivos para evitar activaciones accidentales sin comprometer su eficacia. Aunque el porcentaje de chalecos afectados se estima en un 0,2%, Jucil exige total transparencia en el proceso de revisión y resultados detallados de las pruebas.

A la problemática técnica se suma la controversia por el reparto desigual de los chalecos. La Jefatura de la Agrupación de Tráfico ha explicado que la dotación de estos dispositivos se está llevando a cabo en función del "mayor uso de motocicleta", justificando así que algunos agentes aún no los hayan recibido. El primer lote, compuesto por 4.661 chalecos airbag, ha cubierto a gran parte de los motoristas, mientras que un segundo expediente en tramitación completará la entrega.

Sin embargo, desde Jucil consideran inaceptable que no todos los agentes dispongan del mismo nivel de protección. "No podemos permitir que haya guardias civiles de primera y de segunda en materia de seguridad. Si el chaleco airbag es una medida eficaz, como se reconoce, todos los motoristas deben disponer de uno", ha declarado Melisa Carmona, secretaria nacional de Riesgos Laborales de la asociación. Además, han solicitado que, mientras no se garantice la dotación completa, los agentes sin chaleco sean reasignados a vehículos patrulla.

Jucil ha anunciado que, una vez finalizada la distribución de los chalecos, ofrecerá a sus asociados la posibilidad de solicitar formalmente el equipo de protección, con el objetivo de evaluar posibles acciones legales en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El Ministerio del Interior había previsto un despliegue progresivo de estos chalecos entre los agentes de Tráfico en 2024 y 2025. El modelo adjudicado, el Helite E-Turtle 2, está diseñado para registrar todos los movimientos del motorista y de la motocicleta, activándose en milésimas de segundo ante un impacto. Su peso es de aproximadamente 1.500 gramos y su inflado oscila entre 18 y 24 litros de aire en solo 75 milisegundos.

Jucil insiste en que la seguridad de los agentes es prioritaria. "La especialidad de motoristas es la que ha sufrido la mayor pérdida de vidas en acto de servicio. No vamos a permitir que se ponga en peligro a quienes nos protegen", concluye Carmona.