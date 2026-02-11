La Guardia Civil tendrá otra embarcación para la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal valorada en 9 millones

El Ministerio del Interior ha ampliado el plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación en el concurso público para el suministro de un nuevo buque de altura multipropósito para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El buque estará valorado en hasta nueve millones de euros y se utilizará para realizar misiones de lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. Vendrá a complementar al recientemente incorporado Duque de Ahumada.

La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha corregido el anuncio oficial del pasado 17 de diciembre para ampliar la fecha límite de entrega de propuestas en la licitación, que debió finalizar el 29 de enero, hasta el 5 de marzo.

Interior quiere dotar a la Guardia Civil de un nuevo buque multipropósito capacitado para realizar misiones de lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, vigilancia costera, despliegue de alta estadía en el mar o transporte logístico.

El pliego de condiciones del concurso establece que el buque deberá tener una vida útil de servicio de al menos a 25 años y un alto grado de alistamiento para garantizar su operatividad constante. Su diseño deberá adaptarse a una gran polivalencia de usos: misiones de vigilancia costera, despliegue de alta estadía en la mar, transporte logística, lucha activa contra el crimen organizado y la inmigración ilegal.

La embarcación deberá ser de tipo monocasco, con una construcción en aluminio y eslora de 40 a 42 metros por hasta 9 metros de manga, lo que garantizará agilidad maniobrabilidad. La velocidad máxima deberá ser superior a los 30 nudos y una velocidad de crucero (sostenida) nunca inferior a los 20 nudos; algo vital para los propósitos que le serán encomendados. Además, tendrá motor híbrido capaz de funcionar sin el uso de combustibles hasta los 11 nudos.

El buque deberá estar acondicionado para una permanencia continuada mínima de diez días en el mar, con una autonomía de al menos 1.100 millas náuticas a velocidad de crucero, lo que precisa de tanques de combustible con al menos 25.000 litros de capacidad. La tripulación prevista será de 10 personas, ampliable a 16.

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil recibió el nuevo buque oceánico Duque de Ahumada. Con una inversión de 35 millones de euros, está destinado a la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, al tener como base la Zona Franca de Cádiz.

El Boletín Oficial del Estado también ha publicado este miércoles la licitación, por 560.000 euros, para adquirir cuatro embarcaciones semirrígidas y dos embarcaciones de apoyo para la Unidad de Actividades Subacuáticas, dedicada al desempeño de las funciones de vigilancia y control territorial, así como transporte de material y personal.