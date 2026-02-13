La Guardia Civil detiene a 44 miembros de una red que suministraba gasolina a los narcotraficantes en el estrecho de Gibraltar

Uno de los detenidos, esposado y custodiado por un agente de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha detenido a 44 personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), contrabando y contra la seguridad pública. También se ha aprehendido de más de 16.000 litros de gasolina destinada al abastecimiento de las narcolanchas que operan en el estrecho de Gibraltar, informa la Benemérita en un comunicado.

El aumento de llegadas de narcholanchas a la zona de la ría del Carreras, en Isla Cristina (Huelva), para abastecer de combustible a las embarcaciones de alta velocidad que introducen hachís y marihuana por la costa sur peninsular dio inicio a la operación Ánfora.

Un agente, con una de las armas incautadas. / Guardia Civil

La organización utilizaba garajes situados bajo bloques de viviendas para almacenar el combustible, lo que era un riesgo para las personas que vivían en esos inmuebles: repostaban las petacas en estaciones de servicio y las transportaban en vehículos particulares hasta las guarderías (almacenes clandestinos), donde, una vez almacenadas, quedaban a la espera de ser cargadas en furgonetas para llevarlas a las embarcaciones.

Cuando eran detectados, los delincuentes huían a gran velocidad al ver a los agentes, aunque en algunas ocasiones llegaron a embestir a los vehículos oficiales para tratar de escapar. En otras, abandonaban las furgonetas cargadas de gasolina, con riesgo de explosión.

Huelva, Cádiz, Sevilla y Ceuta

La operación ha culminado con 17 registros en las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz -en el Campo de Gibraltar- y Sevilla, además de en la ciudad de Ceuta. Se ha intervenido 16.250 litros de gasolina, dos armas cortas, dos carabinas, siete vehículos, cuatro embarcaciones, 20.000 euros, diversas dosis de estupefacientes, así como material informático, electrónico y náutico.

También, se han bloqueado 35 cuentas bancarias, criptomonedas, e intervenidos 101 vehículos, 24 inmuebles y doce embarcaciones, todas ellas relacionadas con las ganancias obtenidas de las actividades ilícitas.

Petacas con gasolina y otros enseres, en una de las 'guaderías' registradas. / Guardia Civil

En el desarrollo de la operación han participado centenares de guardias civiles, entre los que se encuentran el Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, el Área de Investigación de Isla Cristina y el Equipo Roca, contando en los registros con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (USECIC), el Servicio Cinológico, el Servicio Marítimo, el Servicio Aéreo, técnicos de desactivación de artefactos explosivos (TEDAX-NRBQ) y patrullas de Seguridad Ciudadana.

Además, en la explotación de la operación ha intervenido el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que emitirá un informe por los posibles delitos medioambientales que han sido detectados en las distintas guarderías.

Dos agentes, en la ría del Carreras, en Isla Cristina (Huelva). / Guardia Civil

Los detenidos y las diligencias instruidas están a disposición judicial del Juzgado número 3 de Ayamonte, si bien la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.