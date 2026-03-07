La Guardia Civil intercepta en Cádiz una furgoneta con huesos de jirafa, pieles y 150 kilos de cornamenta procedentes de África

Lo que parecía una simple asistencia en carretera terminó destapando un hallazgo inesperado. La Guardia Civil ha intervenido en la provincia de Cádiz un cargamento formado por numerosas piezas de especies protegidas procedentes de África que, tras cruzar el estrecho de Gibraltar, eran transportadas en una furgoneta cuyo conductor no pudo justificar su procedencia ni acreditar su legal tenencia.

Entre los objetos incautados hay cuatro huesos de jirafa, varias pieles sin curtir de animales africanos —entre ellas de facochero, springbok y orix—, una figura de jirafa tallada en madera y 150 kilos de cornamenta de ciervo, gamo y corzo, según ha informado este sábado, 7 de marzo, el Instituto Armado.

El hallazgo se produjo de forma casi fortuita. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la Guardia Civil se detuvo para auxiliar a un vehículo aparentemente averiado en la carretera A-381 (Los Barrios-Jerez). Durante la intervención, los agentes observaron una actitud especialmente nerviosa en el conductor, lo que despertó sus sospechas.

Ante esta circunstancia, decidieron inspeccionar el interior de la furgoneta. Fue entonces cuando localizaron el llamativo conjunto de piezas, cuya procedencia el conductor no pudo acreditar ni documentar, ni tampoco explicar su origen o trazabilidad.

Cae en Cádiz un presunto traficante que transportaba 150 kilos de cornamenta, huesos de jirafa y pieles de animales africanos. / Guardia Civil

Posible tráfico ilegal de especies protegidas

Por este motivo, la Guardia Civil investiga los hechos como un posible delito relacionado con el comercio ilegal de especies protegidas, incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Además, no se descarta la posible comisión de un delito de receptación o sustracción de alguna de las piezas intervenidas.

En el marco legal español, los delitos contra la fauna y la flora están recogidos en el Título XVI del Código Penal, dedicado a la protección del medio ambiente. Este tipo de infracciones pueden conllevar penas de prisión de entre seis meses y dos años, además de sanciones económicas.

La investigación continúa abierta para determinar el origen exacto de las piezas incautadas y su posible destino, así como la participación de otras personas en el transporte o comercio de este material.