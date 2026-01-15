La Guardia Civil frustra un alijo de 2.700 kilos de hachís en aguas del Estrecho y detiene a cinco personas en una narcolancha

Sesenta fardos de hachís. Exactamente 2.733 kilos de resina, según la confirmación oficial. Esa es la cantidad de droga que la Guardia Civil ha logrado interceptar en aguas del estrecho de Gibraltar tras una operación contra el narcotráfico que se ha saldado con la detención de cinco personas y la intervención de una narcolancha cargada hasta los topes.

La actuación, adelantada este jueves 15 de enero por El Faro de Ceuta y confirmada posteriormente por un portavoz del instituto armado a la agencia EFE, se produjo a última hora de la tarde de este miércoles, cuando los agentes detectaron una embarcación que había partido desde las costas de Marruecos más próximas a Ceuta con rumbo al sur peninsular.

Maniobras evasivas y caída al mar

En el operativo participaron las patrulleras del Servicio Marítimo Río Tiétar y Río Arlanza, que iniciaron una persecución tras comprobar cómo la narcolancha realizaba varias maniobras evasivas para intentar escapar de los agentes.

Durante una de esas maniobras, uno de los ocupantes cayó al mar, siendo rescatado del agua por la tripulación de la patrullera Río Arlanza, evitando así un desenlace más grave en plena huida.

Interceptados a 35 millas de Punta Almina

Finalmente, la Guardia Civil logró interceptar la narcolancha cuando se encontraba a 35 millas de Punta Almina, lo que equivale a unos 56,3 kilómetros de la costa ceutí. En su interior se localizaron 60 fardos de resina de hachís, que posteriormente fueron trasladados junto a la embarcación intervenida a la base del Servicio Marítimo en el puerto de Ceuta.

Cuatro españoles y un ciudadano marroquí

Los cinco detenidos son cuatro españoles, vecinos de La Línea de la Concepción (Cádiz) y Punta Umbría (Huelva), así como un ciudadano marroquí. Todos ellos fueron trasladados a dependencias oficiales junto con la droga y la narcolancha empleada para efectuar el pase.

A disposición judicial

Los arrestados serán puestos en las próximas horas a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito contra la salud pública, según ha informado oficialmente la Guardia Civil.