Grupo Joly y BBVA premian a Carlos O’Connor, del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar

El codirector del servicio de otorrinolaringología en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella, Carlos O’Connor, recibió el pasado jueves 13 de noviembre uno de los Premios Innovación Sostenible que otorgan el Grupo Joly (al que pertenece Europa Sur) y BBVA dentro de la categoría de Innovación Social.

El doctor O’Connor recibió el galardón en una gala celebrada en el Parador de Cádiz en la que estuvieron presentes representantes del tejido económico, institucional y académico andaluz. Entre los motivos de este reconocimiento, el Grupo Joly destaca que el facultativo ha desarrollado "técnicas quirúrgicas avanzadas y plataformas de telemedicina para mejorar la atención en zonas rurales", señalando, además, que ha tenido en cuenta "su combinación entre excelencia clínica y compromiso social, especialmente con colectivos vulnerables".

Acerca del premio, el doctor O’Connor señaló que supone "un reconocimiento muy especial, porque pone en valor más de una década de trabajo clínico y científico orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes con apnea del sueño a través de la innovación digital".

El especialista en otorrinolaringología puso de manifiesto el papel jugado por Quirónsalud en la consecución de este galardón, y muy especialmente con Airway Gym, una aplicación móvil para tratar la apnea del sueño a través de ejercicios miofuncionales: "Airway Gym nació precisamente dentro del entorno del Grupo Quirónsalud, que me brindó la estructura, la libertad y el apoyo necesarios para desarrollar un proyecto de investigación clínica sólido, transformarlo en una herramienta digital validada y, finalmente, demostrar su eficacia en ensayos controlados", djijo.

"Sin el respaldo institucional y humano del Grupo Quirónsalud, Airway Gym , sencillamente, no habría existido", añadió.

Todos los premiados en la gala, junto a autoridades y representantes del Grupo Joly y del BBVA

A este respecto, el doctor O’Connor manifestó que "la colaboración de los distintos hospitales del grupo -entre ellos el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar (en el término municipal de Los Barrios) y el Hospital Quirónsalud Marbella- ha sido esencial para generar conocimiento, reclutar pacientes y consolidar una línea de innovación que hoy se reconoce a nivel nacional e internacional".

Para el especialista, este galardón "no solo pertenece al proyecto, sino también a todos los profesionales de Quirónsalud (neumólogos, anestesistas, logopedas, otorrinos y odontólogos de ambos hospitales) que creen en la investigación, la innovación y la medicina centrada en el paciente y que han sido indispensables para poder recibirlo".

Esta estrecha vinculación del trabajo del doctor O’Connor con el Grupo Quirónsalud quedó ya patente con la concesión, el pasado mes de junio, al facultativo del Premio Innovación Tecnológica, dentro de sus Premios de Investigación Quirónsalud, durante VII Jornada de Investigación Quirónsalud celebrada en el Aula Magna del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por el diseño y utilización de su aplicación móvil para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño mediante terapia miofuncional.