España considera que parte con ventaja sobre Gibraltar en la negociación del Brexit

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, considera que la posición de España sobre Gibraltar en el marco de la negociación del Brexit es "enormemente ventajosa". El responsable del Ejecutivo ha comprobado este martes por la mañana el normal funcionamiento del paso fronterizo acompañado por el subdelegado en Cádiz, José Antonio Pacheco; el presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, y el alcalde de La Línea, Juan Franco y ha recordado que la situación después del 1 de enero de 2021 dependerá de la negociación que se abre ahora. "La posición de España es ventajosa porque cualquier acuerdo futuro que regule las relaciones entre la Unión Europea y Gibraltar necesitará el visto bueno de España y porque por primera vez, desde el Tratado de Utrecht, España y Reino Unido firmaron cuatro memorandos bilaterales para hablar de las relaciones con Gibraltar", destacó.

"El Gobierno de España siempre ha dicho que el Brexit era una situación no deseada y que teníamos que adoptar todos los procedimientos posibles para que su incidencia fuera la menor posible, en particular en el Campo de Gibraltar. Está siendo una salida ordenada porque tenemos acuerdo y un tratado internacional regula los derechos y obligaciones de ambas partes", indicó Fernández, que hizo hincapié en la normalidad que predomina en la Verja. "El 1 de febrero entró en vigor el periodo de transición, en el que todo sigue igual y esa es la razón de fondo por la que el funcionamiento de la Verja no ha sufrido ningún tipo de modificación. En estos días la situación es de total normalidad. Ahora comienzan los trabajos pendientes y se harán a doble nivel. El equipo de negociación de la UE tendrá que hablar de las relaciones con Reino Unido y a finales de febrero comenzarán en el Campo de Gibraltar, entre España y Reino Unido, para desarrollar los memorandos sobre Gibraltar. El fruto de estas reuniones determinará las relaciones futuras a partir del 1 de enero de 2021", explicó.

El delegado del Gobierno afirma que el Brexit es un "asunto absolutamente prioritario" para el Ejecutivo central: "El pasado 30 de enero el presidente, Pedro Sánchez, transmitió al negociador jefe, Michel Barnier, que las relaciones futuras con Reino Unido sean lo más estrechas posibles y que el Brexit sea una oportunidad para trabajar por una zona conjunta de prosperidad entre Gibraltar y la comarca", explicó.

El apoyo para la comarca incluye un Plan Integral cifrado en 900 millones de euros, aunque buena parte de sus medidas dependen de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, según recordó Fernández: "Confío en que el Gobierno sea capaz de aprobar antes del verano los presupuestos Generales y ahí se va a ver el compromiso con el campo de Gibraltar", dijo.