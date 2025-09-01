Gibraltar, ausente en la entrevista a Pedro Sánchez a horas de su encuentro en Londres con Keir Starmer

Gibraltar y el acuerdo político (y sus condiciones) para el derribar la Verja ha sido uno de los temas ausentes en la entrevista concedida este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Televisión Española. Tras un año sin someterse a un cuestionario de este tipo, Sánchez ha abordado cuestiones como la crisis climática, los casos de supuesta corrupción en el PSOE o la financiación autonómica.

Pero las futuras relaciones entre el Campo de Gibraltar y la colonia británica en la era postbrexit se han quedado al margen a escasas horas de que Sánchez se reúna con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres para escenificar un pacto que prevé plasmarse en un tratado antes de que acabe el año.

Si bien Sánchez ha viajado hasta cuatro veces a Reino Unido, esta será la primera vez que tiene previsto un encuentro bilateral con su homólogo británico en su residencia oficial, en una reunión en la que se contempla dialogar sobre el reciente acuerdo entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar.

Desde que Starmer asumió el cargo el pasado julio de 2024, ambos mandatarios ya tuvieron un encuentro en el que trataron este asunto, así como una reciente llamada telefónica en junio de este año en la que celebraron "la gran oportunidad" que supone el acuerdo de Gibraltar para estrechar los lazos bilaterales.

Un acuerdo sobre Gibraltar

El pasado 11 de junio de 2025, la Comisión Europea y Reino Unido alcanzaron un acuerdo histórico llamado a redefinir la relación del Peñón con la Unión Europea tras el Brexit. Este pacto político, que debe plasmarse en un tratado que sigue en negociación, pretende eliminar los controles fronterizos físicos en la Verja, estableciendo en su lugar controles conjuntos pero independientes en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, gestionados por autoridades españolas y gibraltareñas. Además, se prevé una futura unión aduanera entre la UE y Gibraltar, con principios acordados sobre impuestos indirectos y cooperación en áreas como seguridad y medio ambiente. El acuerdo respeta las posiciones sobre soberanía de ambas partes y requerirá ratificación parlamentaria para entrar en vigor.