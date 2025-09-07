De generaciones.

Mi olfato de cicatrices y canas alcanzó los 60. Pertenezco a la Generación X, personas nacidas entre 1965 y 1981. Crecimos con una cadena de televisión, sin wifi ni teléfono móvil, pero nos licenciamos en tener calle, en jugar al fútbol, con la bici y los soldados de Comansi. Quedábamos con los amigos sin WhatsApp y rebobinábamos las cintas de casete con un bolígrafo -tecnología punta- en las que grabábamos las canciones de la radio intentando dar al stop justo antes de la publicidad. En estos tiempos convulsos echo de menos esos momentos. Y a los que se fueron dándolo todo y dejando huella en nuestras vidas, con ese alma que arde y nos transforma. Lo clavó Jesús Quintero cuando, en uno de sus inolvidables momentos televisivos dijo: "Siempre hay cosas por las que merece la pena vivir. Te lo digo yo, que no soy sospechoso de optimismo. Aunque a veces no lo parezca, siempre hay alguien esperándonos. Dale tiempo al tiempo, y si va muy despacio, adelántate a él y corre si hace falta. Pero no te rindas".

Así que sigo volando.

A mis hijos.