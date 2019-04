–¿Cómo se fragua su vuelta a la política después de dos años de ausencia?

–Estos dos años los he aprovechado para seguir formándome. Yo no tenía la colegiación [como abogada] y quería tener una profesión a la que volver el día que no quisiera estar en la política. Ahora sí tengo un sitio al que volver. Nunca me fui de manera definitiva de la política, me aparté de la primera línea. Los que nos hemos dedicado a la política, hemos tenido cargos de responsabilidad y nos gusta, como a mí, nunca nos terminamos de ir. Siempre he estado a disposición de mi partido.

–¿Es consciente de que puede haber malestar entre algunos compañeros, como Ruiz Boix, por su designación sin ser elegida en las primarias?

–Todos los procesos internos siempre han causado algunas tensiones, pero terminado el proceso todos somos socialistas. El primer objetivo que tenemos es ganar las elecciones generales y el segundo, poder ganar las municipales. Todos los esfuerzos están destinados a eso. Aquello ya quedó en el pasado y ahora hay que mirar al presente, con la campaña, y al futuro.

El perfil Nacida en La Línea en 1979, fue alcaldesa de su ciudad entre 2011 y 2015 y encabezó la lista más votada en las últimas elecciones municipales.Sin embargo, la coalición entre La Línea 100x100, PPy la no adscrita Ceferina Peño la dejó en la oposición. ElPSOE pensó en ella para presidir la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, que quedó en manos del PP. En septiembre de 2015 fue elegida delegada de Fomento en Cádiz, pero en marzo de 2017 anunció que debaja el cargo para “reorientar su vida profesional”. Anteriormente fue delegada provincial de Justicia de 2004 a 2007, año en el que pasó a ser delegada de Medio Ambiente.

–¿Es el Plan Integral para el Campo de Gibraltar la principal baza del PSOE?

–Tenemos distintos objetivos y creo que el PSOE, en los escasos meses que ha estado gobernando, ha demostrado con creces su compromiso con el Campo de Gibraltar. Ya no solo con poder presupuestar la tan ansiada Algeciras-Bobadilla, vértebra fundamental para el Puerto de Algeciras y para el segundo polo químico más importante de España, sino también con el Plan Integral del Campo de Gibraltar en su doble vertiente. En la lucha contra el narcotráfico hace uno meses parecía que había cierta impunidad, pero gracias a la tarea del ministro del Interior no solo se le ha puesto freno, sino que se ha ido corrigiendo una situación que parecía haberse ido de las manos. Como él dice, no está acabado, se tiene que seguir trabajando con más medios y con un mayor número de policías y guardias civiles. También se ha avanzado en la otra vertiente, la transversal, en materia de empleo, social, de creación de oportunidades, ya que no solo tenía la intención de corregir esta anomalía, la generada por el narcotráfico y la imagen proyectada.

–¿Y para el Brexit qué planes tienen?

–Aprobamos un decreto sobre el Brexit, que nos da de lleno y que fue un compromiso claro. Lamentablemente no obtuvo el apoyo del Partido Popular ni de Ciudadanos en la convalidación, cosa que no entendemos porque estábamos poniendo sobre la mesa la posibilidad de que si se daba un Brexit duro, poder gozar de las herramientas necesarias para evitar que hubiera un perjuicio a los más de 9.000 trabajadores que cruzan a diario la frontera.

–Muchos critican que ese decreto no contempla medidas específicas para La Línea.

–Estoy convencida del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el Campo de Gibraltar y, por supuesto, con La Línea, que es una ciudad que necesita medidas específicas, pero las necesita con o sin Brexit, y aún más si se produce un Brexit duro. No creo que se pueda hablar de que no se ha mirado a La Línea en este decreto, sino que se tendrá que seguir trabajando en otro tipo de medias más concretas, como ya se ha empezado a trabajar. Pero no solo le corresponde al Gobierno de España, todas las administraciones deberán poner su grano de arena para buscar esas medidas especiales que se están planteando para La Línea.

–¿Cómo debe ser la relación entre España y Gibraltar?

–El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado buena cuenta de ello. Hay que ser firme en las posturas pero sobre todo, dialogante. La política de Estado ha venido marcada por una postura muy clara con respecto a Gibraltar, pero sin olvidar que nuestra relación de vecinos nos hace tener que entendernos. A partir de ahí hay que seguir trabajando por los vecinos del Campo de Gibraltar y por los más afectados, que son los linenses.

–¿Cómo ve la irrupción de Vox en las pasadas elecciones autonómicas?

–Los ciudadanos tienen la oportunidad de evitar lo que ocurrió entonces. La abstención mayoritaria que hubo en diciembre provocó la entrada de Vox con 12 parlamentarios. Si eso no se remedia en las elecciones generales, podemos encontrarnos con un panorama similar. Fundamentalmente hay que tener claras las medidas que se plantean por parte de partidos como Vox. El cierre de la frontera es una triste historia pasada que separó a dos pueblos y que hizo que la población de La Línea se redujera casi en un 50%, y al Campo de Gibraltar le afectó de manera específica. El cierre de la Verja creo que sería difícil de llevar a efecto. Vox se retrata con este tipo de medidas y no sé que otras propuestas de creación de empleo podría plantear. Más allá de envolverse en la bandera de España, se debe seguir trabajando en apostar por el diálogo, por políticas de generación de riqueza conjunta y por que el Campo de Gibraltar sea un referente en la provincia y en Andalucía.

–Las encuestas le dan al PSOE un buen resultado en la provincia.

–No suelo asumir mucho estos datos porque no siempre reflejan la realidad y puede ocurrir lo que pasó en las elecciones andaluzas. Se produjo una desmovilización del electorado que queremos evitar el 28 de abril. Las encuestas no dejan de ser la foto fija de un momento puntual, pero también en esa foto fija hay un número importante de ciudadanos que no saben todavía que van a votar. No todo está hecho, hay que plantear la movilización del electorado y que, por supuesto, voten al PSOE.

–¿Qué le parece la situación que vive el PSOE de La Línea, en el que se han sucedido un sinfín de dimisiones?

–Es momento de que todos arrimemos el hombro. Tenemos por delante un panorama electoral en el que todos tenemos que estar unidos. En las elecciones municipales el PSOE tiene que salir a igualar o superar el resultado que conseguí en los últimos comicios, que son esos nueve concejales, y yo siempre he dicho que la agrupación de La Línea requería de mucho diálogo, de mucho consenso, de mucho intentar tejer y poder lanzar puentes, pero ahora mismo es una agrupación volcada en las elecciones generales. Más adelante será el momento de hacer otras valoraciones y creo que se deben de hacer en los órganos internos del partido, nunca he visto con buenos ojos las discusiones que se sacan fuera de la Casa del Pueblo. Es ahí donde se debe debatir porque va en el ADN de los socialistas el poder confrontar ideas. Y en ese ámbito es el que se debe hacer. Todos a una debemos ir a ganar las próximas elecciones generales.

–¿Qué opinión le merece la gestión de Juan Franco (La Línea 100x100) al frente del Ayuntamiento?

–Esa respuesta la debería dar el candidato a la Alcaldía, Juan Chacón, y la deberán valorar los ciudadanos el próximo 26 de mayo. Ahora estamos en clave elecciones generales.