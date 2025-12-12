La Fundación Moeve dona tarjetas de combustible al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar

La Fundación Moeve ha donado al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar tarjetas de carburante para el repostaje de los vehículos que la organización utiliza para el desempeño de su labor solidaria. La acción se enmarca en su campaña de la Gran Recogida de Alimentos que se celebró el pasado mes de noviembre.

La responsable de la Fundación Moeve en el Campo de Gibraltar, Estrella Blanco, ha entregado de las tarjetas al presidente del Banco de Alimentos, José Serrano, quien ha agradecido la colaboración y ha destacado la solidaridad mostrada por la ciudadanía durante la campaña. Serrano ha explicado que, en un contexto de creciente necesidad y reducción de recursos, cualquier apoyo resulta esencial para mantener la labor de la organización y atender a las familias que más lo necesitan. También ha resaltado la continuidad del apoyo de la Fundación Moeve, que contribuye a facilitar el trabajo diario de recogida y reparto de alimentos. En esta ocasión, Estrella Blanco ha estado acompañada por Marta García de Vitoria, responsable de Acción Social de la Fundación Moeve.

Blanco ha destacado “la enorme labor que realiza el Banco de Alimentos en el Campo de Gibraltar atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad con mucho esfuerzo y dedicación y aunque ahora son fechas especiales en las que nos resulta más fácil colaborar esta entidad realiza su trabajo durante todo el año y cualquier momento es bueno para ayudar”.

Esta donación de la Fundación Moeve tiene su origen en la campaña solidaria de recogida de alimentos, organizada en noviembre de 2024 por los Bancos de Alimentos de España, en los supermercados colaboradores. La Fundación Moeve ha mantenido un año más su compromiso de apoyar esta iniciativa con tarjetas de combustible y voluntarios.