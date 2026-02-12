La Fundación Campus Tecnológico crea una oficina de asesoramiento para los futuros investigadores del Campo de Gibraltar

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras (FCTA) pone en marcha la nueva Oficina de Asesoramiento a la Carrera Investigadora en colaboración con el vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz. Con este servicio se pretende fomentar la incorporación de jóvenes estudiantes al mundo de la investigación, captar y retener el talento de la zona, así como ofrecer asesoramiento a los investigadores que ya se hayan iniciado en la senda de la investigación y quieran estar al día de novedades.

Además del asesoramiento técnico por parte del personal de la oficina, la FCTA ha creado el portal web carrerainvestigadorafcta.es en el que los interesados podrán encontrar una guía con las etapas del proceso académico que deben seguir hasta convertirse en investigador; información sobre cursos, talleres o recursos formativos; una sección dedicada a convocatorias y ayudas tanto a nivel universitario como nacional e internacional; mecanismos y estrategias para la difusión de resultados, junto con un repositorio de acceso abierto a diferentes publicaciones; y un apartado de actualidad con las noticias más importantes en materia de investigación y transferencia.

Durante la presentación, el director general del Campus Bahía de Algeciras y coordinador del Campus Tecnológico, Jesús Verdú, ha hecho referencia a los aspectos complicados que suelen rodear la vida de un investigador en España, y las peculiaridades concretas existentes en el Campo de Gibraltar como territorio periférico en el ámbito académico e investigador. En este contexto, la oficina surge como una guía para aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la investigación y como apoyo para aquellos que ya forman parte de él. “Creemos en el futuro de este territorio y sin un ecosistema universitario e investigador con raíces en el territorio no sería un campus completo”, ha destacado el director.

Esta nueva oficina se complementa con otras iniciativas con las que la FCTA promueve la investigación, entre las que destaca el Plan de ayudas para el fomento de la investigación y la transferencia de conocimiento en el Campus Bahía de Algeciras, presentado por la secretaria general de la entidad, Gema García Ocaña. Este plan, que vio la luz en 2024 y ha ido incrementando su dotación en las sucesivas ediciones, se presenta en cuatro convocatorias diferentes en las que se reparten más de 50.000 euros en ayudas dirigidas a personal docente investigador, estudiantes de grado, posgrado y doctorado, investigadores y grupos de investigación vinculados al campus.

Antes de finalizar la presentación, Manuel Garnica, alumno egresado del campus y futuro investigador, ha querido compartir su experiencia como ejemplo de estudiante beneficiario de las ayudas de la FCTA. Garnica ha agradecido el apoyo y ha resaltado la importancia de que exista una entidad que acompañe y asesore, desde primer curso de grado, a los estudiantes interesados en la investigación.

La Oficina de Asesoramiento a la Carrera Investigadora cuenta con la financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y el apoyo de la Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento de Algeciras y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, patronos de la FCTA.