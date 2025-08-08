Frontex detecta un repunte de los cruces irregulares por el Estrecho de Gibraltar a pesar de la caída general en la UE

La ruta del Mediterráneo Occidental, que incluye el Estrecho de Gibraltar, ha registrado un preocupante aumento del 11 % en los cruces irregulares, alcanzando los 8.494 casos de enero a julio de 2025 según Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas). Solo en el mes de julio, fueron interceptadas 1.774 personas. Este incremento contrasta con la tendencia a la baja en otras zonas y subraya la actividad persistente de las redes de tráfico de personas.

La agencia europea considera que las organizaciones criminales argelino-marroquíes siguen siendo muy activas, ofreciendo diversas opciones de viaje a España con precios que oscilan entre los 900 y los 20.000 euros. Las nacionalidades más comunes entre las personas detenidas en esta ruta son de Argelia, Somalia y Marruecos. El costo humano de esta migración sigue siendo trágico: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima 947 muertes en el Mediterráneo en lo que va de año.

Un respiro para Canarias

En un dato de especial relevancia para la región de Canarias, la ruta de África Occidental ha experimentado una notable disminución del 46 % en la migración irregular. En los primeros siete meses de 2025, se registraron 11.575 detecciones, con solo 175 en julio. Este descenso se atribuye a una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y países como Mauritania, que han implementado medidas preventivas más estrictas. Las principales nacionalidades detectadas en esta ruta son de Malí, Senegal y Guinea.

La ruta del Mediterráneo Central sigue siendo la más activa

A nivel general, las entradas irregulares a la UE descendieron a 95.200 casos. Sin embargo, la ruta del Mediterráneo Central se mantiene como la más activa, con un incremento del 9 % y 36.683 cruces registrados por Frontex. Esta ruta representa dos de cada cinco cruces irregulares hacia la UE.

Otras rutas, como los Balcanes Occidentales y las fronteras terrestres orientales, mostraron caídas significativas del 47 % y 45 % respectivamente. Mientras tanto, los intentos de cruce irregulares hacia el Reino Unido a través del Canal de la Mancha aumentaron un 26 %.