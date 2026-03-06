Fotos de la exposición de Infocus que revela la verdad de la Verja con Gibraltar

Algeciras vive estos días un auténtico despliegue cultural gracias al VIII Congreso de la Federación Andaluza de Fotografía. El Centro Documental José Luis Cano acoge desde este viernes 6 de marzo la muestra colectiva Frontera, impulsada por Infocus, que invita a los visitantes a descubrir la vida y los desafíos que rodean la frontera entre España y Gibraltar.

La exposición reúne obras de Alberto Salazar, Antonio Ayllón, Belinda Rondón, Inés Rodríguez, Javier Puche, Juan Antonio Romero, Lola Domínguez, Mar Serna, María José Delgado, Miguel Lorenzo, Narcisa Clavero, Palma Amorós y Yolanda Salas, cada uno con una visión única que combina belleza artística y fuerza documental.

Los fotógrafos presentan distintos enfoques y técnicas, desde imágenes poéticas hasta retratos crudos de la realidad, ofreciendo al público una experiencia visual que va más allá de la simple fotografía: cada obra contribuye a narrar una historia compartida, la de la Verja, una frontera que marca la vida cotidiana de miles de personas en la comarca.

Esta línea fronteriza, que conecta La Línea de la Concepción con el Peñón, es uno de los últimos límites terrestres de Europa occidental y un espacio de gran complejidad política y social. La exposición permite al visitante comprender cómo afecta esta frontera a gibraltareños, linenses y ciudadanos de toda la región, convirtiendo un lugar cotidiano en un tema de relevancia internacional.

Frontera no solo muestra imágenes, sino que también abre un diálogo sobre convivencia, tensiones y oportunidades en un territorio que durante décadas ha sido un punto de encuentro y choque entre culturas, economías y políticas. Para quienes quieran descubrir la historia que se esconde tras cada instantánea, esta exposición se convierte en una parada obligada en la agenda cultural andaluza.