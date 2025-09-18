common.go-to-content
header.menu.open
Campo de Gibraltar
Algeciras
La Línea
San Roque
Los Barrios
Tarifa
Jimena
Castellar
Tesorillo
Gibraltar
Vivir el sur
Marítimas
Provincia
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Economía
Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Deportes
Algeciras CF
Balona
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Campo de Gibraltar
Algeciras
La Línea
San Roque
Los Barrios
Tarifa
Jimena
Castellar
Tesorillo
Gibraltar
Turismo
Vivir el Sur
Marítimas
Puerto de Algeciras
Provincia
Provincia de Cádiz
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
Gastronomía
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Deportes
Algeciras CF
Balona
Noticias deportes
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Toros
Noticias toros
Tecnología
Noticias Tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Suscripciones
Suscripción a Europa Sur en PDF
Suscrípción a Europa Sur en papel
Buscar contenidos
Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
La entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil, este jueves en Pontevedra.
/
Adrián Irargo / Europa Press
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
Galería gráfica
1/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
2/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
3/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
4/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
5/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
6/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
7/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
8/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
9/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
10/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
11/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
12/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
13/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
14/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
15/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
16/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
17/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
18/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
19/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
20/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
21/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
22/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
23/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
24/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
25/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
26/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
27/27
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
/
Brais Lorenzo (EFE) y Adrián Irargo (Europa Press)
También te puede interesar
El buque 'Duque de Ahumada', el moderno vigilante de la Guardia Civil para el Estrecho de Gibraltar
José Chamizo moderará en Algeciras una mesa redonda sobre la sanidad publica en Andalucía
Las fotos de la entrega del buque 'Duque de Ahumada' a la Guardia Civil
La Policía Nacional recupera 22 vehículos robados en Algeciras durante la Operación Paso del Estrecho
Lo último
La “inventiva” del extremeño Francisco Serrano conquista el Premio Tusquets
Vecinos de la Aldea III de Algeciras denuncian el traslado de una parada de bus que afecta a cuatro centros educativos
El Supremo mantiene en prisión a Cerdán pero avisa de que previsiblemente no se prolongará más allá de este año
Ylenia Padilla, desaparecida de la televisión y de la justicia