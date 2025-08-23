De fotografía.

Esta semana, concretamente el pasado día 19, se celebró el Día de la Fotografía. Una conmemoración en honor a L. Daguerre, quien en esta misma fecha de 1839 presentó oficialmente en París un procedimiento denominado "Daguerrotipo" que revolucionó el mundo de la imagen. Se trataba de un avance técnico innovador que utilizaba una placa de metal, recubierta de sales de plata que, al ser expuesta a la luz, lograba fijar una imagen de manera permanente. La evolución desde entonces ha sido brutal, incluso logrando a día de hoy que toda persona con un smartphone tenga una cámara en su bolsillo; lo que hace que las imágenes se difundan y llenen las redes sociales. Pero el click para los que amamos este arte de la imagen no lo cambiamos por esa inmediatez de las pantallas de los móviles, lo que no significa que también los usemos. Depende del momento o la situación, el uso del teléfono o las cámaras abren un debate interesante como el del mundo analógico o digital. Pero siempre queda, por encima de todo, el ojo del fotógrafo. Como dijo A. Adams: "La fotografía es la verdad".