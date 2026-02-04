Las flotas pesqueras de la provincia de Cádiz, amarradas y al límite por los temporales

La sucesión de borrascas sobre el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz desde finales de diciembre mantiene en jaque a la flota pesquera de puertos como Tarifa, La Atunara (La Línea), Conil y Rota. En prácticamente todos los puertos pesqueros del litoral gaditano, los días de faena en las últimas semanas han sido excepciones.

"Con estas condiciones no se puede salir a la mar ni desarrollar la actividad pesquera con seguridad. El resultado es claro y preocupante: si no se sale a faenar, no se gana dinero. Detrás de cada barco hay familias enteras que llevan meses soportando esta situación, sin ingresos, acumulando dificultades y sin una respuesta que tenga en cuenta la excepcionalidad de este invierno", han apuntado desde la Organización de Productores Pesqueros 72 que agrupa a las flotas de La Atunara, Conil y Rota.

La OPP72 reclama "atención y sensibilidad" ante una realidad que no es puntual, sino prolongada en el tiempo. "Los temporales no entienden de balances ni de burocracia, pero sus consecuencias golpean directamente a quienes viven del mar. El sector pesquero necesita medidas de apoyo cuando la climatología impide trabajar. Porque la pesca no es solo una actividad económica: es sustento, es territorio y son personas", concluyen.