Algeciras tendrá por vez primera una mujer como fiscal jefe: Aurora Andrés y Rosario Sánchez

La Fiscalía de Área de Algeciras contará por vez primera en su historia con una mujer al frente. Aurora Andrés Fernández y Rosario Sánchez Romero son las dos únicas candidatas a un puesto en el que una de ellas tomará el relevo de Juan Cisneros. Este deja el cargo después de tres mandatos y casi16 años como responsable de una de las fiscalías más complejas y con más carga de trabajo de España, especialmente por la trascendencia de las causas instruidas, entre las que figuran decenas y decenas relacionadas con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

La previsión es que el Consejo Fiscal analice en la primera quincena de marzo las dos candidaturas presentadas para la plaza de Algeciras, con los programas de actuación de ambas candidatas, y resuelva el concurso. Tanto Aurora Andrés como Rosario Sánchez cuentan con amplios y acreditados currículos en la carrera fiscal y las dos ejercen en Algeciras.

En el caso de la primera, lleva casi 18 años como fiscal en la ciudad y tiene encomendadas desde hace varios las áreas de Anticorrupción y Seguridad Vial, en tanto que la segunda ha trabajado en Las Palmas (2008-2013), Sevilla (2013-2020) y Algeciras, habiéndose ocupado en esos destinos de funciones en materia de violencia sobre la mujer, medio ambiente, menores, antidroga, siniestralidad laboral, civil y mercantil, entre otros. En la actualidad está asignada a los juzgados de La Línea de la Concepción.

El BOE publicó el pasado 2 de febrero la orden del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para la provisión de destinos vacantes en la carrera fiscal, un total de 25 entre los que figuraba Algeciras. Este último abarca su partido judicial junto con los de La Línea y San Roque, es decir, el conjunto del Campo de Gibraltar.

La nueva fiscal jefe marcará las líneas de trabajo y coordinará las actuaciones de los 26 fiscales existentes en Algeciras, de los que 21 son de plantilla, cuatro de refuerzo en expectativa de destino y uno en prácticas.

Cisneros, interino

Juan Cisneros puso punto final a su continuidad en el cargo el pasado 22 de septiembre, pero ha seguido en el puesto de forma interina hasta ahora para no dejarlo vacante. Nacido en Madrid (1967), licenciado en Derecho y graduado en Criminología, Cisneros ejerce como fiscal en Algeciras desde el año 2000 (antes estuvo dos años en Ceuta) y fue elegido como fiscal jefe por vez primera en 2008.

Tras repetir en 2013, Cisneros presentó por tercera vez su candidatura para el puesto en 2018. Si bien no hay topes para la reelección, la norma no escrita es que los fiscales jefe estén como máximo dos o tres mandatos consecutivos en el cargo, siendo excepcionales las ocasiones en las que no ocurre así.

El fiscal jefe de Algeciras ha destacado a lo largo de estos años por reivindicar el trabajo de sus compañeros y por demandar más medios humanos y materiales para el ministerio público en el Campo de Gibraltar. La última que lo hizo fue el pasado 14 de febrero, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Entonces, algunas voces pidieron mayor protagonismo de la Audiencia Nacional (AN) en los casos de narcotráfico.

"Esto es un problema localizado de la zona, hay profesionales que pueden atender esas causas perfectamente y que lo hacen, no se trata de decir que ellos (por la AN) tienen más medios; se trataría de dotar de más medios a los que están aquí, que son los que conocen los procedimientos, los que están encima de ellos", afirmó.

La celebración de las elecciones generales en julio de 2023, la formación del nuevo Gobierno y la posterior reelección de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado (en noviembre de 2023) han ido aplazando el relevo de Cisneros, que tiene previsto continuar en Algeciras en el ministerio público.