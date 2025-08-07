La firma del convenio del metal garantiza la paz social para 8.000 trabajadores en el Campo de Gibraltar hasta 2031

El secretario de UGT-FICA, José Manuel Rodríguez Saucedo firma el convenio junto la consejera de Empleo, Rocío Blanco; el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el secretario general de Femca, José Muñoz Flores

La provincia de Cádiz ya cuenta con su nuevo convenio del metal. UGT y la patronal Femca han ratificado con su firma el nuevo documento en un acto celebrado en la subdelegación de la Junta en Algeciras, con lo que esperan establecer la paz social hasta 2031. Una de las claves del acuerdo es la revisión anual de los salarios acorde al IPC, que beneficiará a los 31.000 trabajadores de la provincia, de los que 8.000 son del Campo de Gibraltar.

El secretario de industria de UGT en Andalucía, el algecireño José Manuel Rodríguez Saucedo, ha destacado que el nuevo convenio cuenta con "condiciones muy buenas" para los trabajadores y que garantiza el poder adquisitivo, ya que incrementa el salario cada año conforme al IPC. De esta forma "beneficia a los que están y a los que vendrán".

José Muñoz Flores, secretario general de la federación de empresas del metal de Cádiz (Femca), ha agradecido la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), en cuya sede se alcanzó el segundo y definitivo preacuerdo. "Hasta ayer mismo estuvimos intercambiando documentos para redactar los últimos artículos", ha recordado. "Es el mejor convenio del metal de España porque es el mejor para los trabajadores y para las empresas", ha sentenciado.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, quien ha amadrinado el acto de firma y ha valorado que se trata del "mejor convenio del metal de España, incluso mejor que el de Vizcaya". Blanco ha resaltado la importancia de asegurar "la paz social hasta 2031", lo que podrá evitar que se vuelvan a producir huelgas en el sector como la vivida el pasado junio. Esto, a su vez, da "un margen de confianza para la inversión". "Es un convenio que da tranquilidad a trabajadores y familias", ha puntualizado ante los medios.

Saucedo y Flores han coincidido en que la duración hasta 2031 es un factor determinante para hacer más atractiva la apuesta de las empresas por sus industrias en la provincia, ya que asegura estabilidad a largo plazo. "No es baladí, garantiza el empleo y la inversión, como en el caso de la nueva industria del hidrógeno verde en el Campo de Gibraltar", ha resaltado el representante de UGT. "Es el convenio de la inversión, se podrá convencer a grandes capitales para que inviertan aquí", ha profundizado el secretario de la patronal.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, en la atención a medios previa a la firma del convenio / Claudio Palma

Las claves del convenio del metal

El nuevo convenio del metal de Cádiz establece una duración hasta el año 2031, con la aplicación del IPC durante toda la vigencia su vigencia para la revisión salarial. Además, en los pagos retroactivos de 2024 se realizará una revisión del 3% y del 2,8% para 2025.

Otro de los puntos destacados es el complemento personal del plus penoso, tóxico, peligroso incondicionado, que desapareció del convenio en 2012 y que se recuperará de forma progresiva desde un 30% en 2025 hasta un 100% en 2030. Este complemento, al igual que el salario, se actualizará anualmente conforme al IPC y partirá de los 57 euros al mes una vez aplicado el incremento inicial del 30%.

El texto regula las condiciones de los trabajadores fijos discontinuos, a los que se les llamará por orden antigüedad y no con contratos de jornada parcial. También adelanta en diez días el pago de la nómina extra de diciembre (pasa al día 5) y se modifican al alza los importes de las dietas y transportes.

Según UGT, la implementación práctica del convenio dependerá de las empresas, que en algunos casos requerirán de condiciones particulares si cuentan con convenio propio. No obstante, a más tardar, se comenzará a aplicar una vez esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Carpeta de UGT con el documento del nuevo convenio colectivo del sector del metal / Claudio Palma

Rechazo de CCOO

CCOO rechazó acudir al acto de firma del nuevo convenio, después de que se desvinculase del preacuerdo alcanzado en la sede del CARL el pasado 27 de junio.

Rodríguez Saucedo, de UGT, ha lamentado que CCOO no se haya sumado a la firma y ha emplazado al sindicato a que explique "por qué no firman". Además, respecto a la posibilidad de que la formación decida llevar al juzgado el nuevo convenio, el sindicalista les ha invitado a ello si entienden que es perjudicial a los trabajadores, aunque ha asegurado que el juzgado no les dará la razón. "Estamos convencidos de que es un buen convenio, si no, no lo hubiésemos firmado", ha asegurado tras la firma frente a representantes de sindicatos y otras entidades.

La consejera Rocío Blanco ha rechazado durante la comparecencia ante los medios realizar una valoración de la no participación de CCOO en la firma del convenio pese a su participación en las sesiones en el CARL, aunque ha valorado positivamente en la comparecencia posterior la actitud de UGT y Femca durante las más de 80 horas de negociación. "Habéis dado un ejemplo de cómo se negocia", ha señalado la titular de Empleo.

CCOO, por su parte, ha criticado la celeridad con que UGT y Femca han convocado la firma del convenio, apenas dos días después de que el sindicato no firmante señalase la demora que se estaba produciendo por la redacción de algunos artículos. "Desde CCOO se va a revisar detenidamente, para valorar todas las acciones sindicales y judiciales, para defender los intereses de todas las personas afectadas", ha apuntado la formación sobre el documento.