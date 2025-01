'La casa del fin del mundo': del texto narrativo a la composición teatral

Los protagonistas de esta historia son cuatro amigos: Belén, David, Cris y Álvaro. Están iniciando unas vacaciones que prometen ser inolvidables. Lo más difícil fue convencer a sus padres para que pasaran las vacaciones juntos. Han decidido escaparse a la fiesta del pueblo de al lado. Está cerca, será un breve paseo en bicicleta, pero no cuentan con los imprevistos. La noche se acerca y se pierden por el camino, sin cobertura en los móviles. El camino es un rompepiernas lleno de piedras, arbustos y ramas. Menos mal que la luna iluminaba sus pasos. El sendero se hacía cada vez más estrecho y daba vueltas como una escalera de caracol. Subía rodeando la montaña. No quedaba duda: se han equivocado de camino. Como si todo pudiera complicarse más, empieza a llover, pero no una simple llovizna de verano, sino una auténtica tormenta que los deja empapados.

Chorreando, perdidos, andando cuesta arriba y con los pies hundidos en el barro, el único lugar que encuentran para refugiarse es una misteriosa casa. Está rodeada por unos gigantescos cipreses muy serios y negros. Andrés, esperándolos en su pueblo, teme que les haya pasado algo. Al fin se pone en contacto con ellos y les dice que en ese lugar no existe ninguna vivienda, ¡que esa casa misteriosa no existe! Pero ellos están dentro de ese extraño hogar que tiene un horno en el que cabe más de una persona, espejos gigantescos y pasillos secretos.

Parece como si unos ojos ocultos los estuvieran vigilando. ¿Puede el miedo crear monstruos? Las ventanas no tienen cortinas sino barrotes. ¿Se habrán convertido en prisioneros? Y lo peor de todo: la casa no tiene televisión. Eso no es normal; todas las casas del mundo tienen televisiones, más de una. Pero esta tiene un jardín, un gran jardín con cuatro estatuas de cuatro niños como ellos.

¿Te gustaría entrar en ella? ¿Te atreves a pasar miedo? Álvaro, Belén, Cris y David, la pandilla de Los Sin Miedo, te están esperando con sus terroríficas aventuras. Sumérgete en esta historia con la lectura de este libro. Cuidado, que el miedo puede ser contagioso.

El autor presenta a los personajes de forma ágil para introducirnos en la acción con rapidez. Con un vocabulario cercano a los jóvenes actuales y descripciones dinámicas, logra captar al lector.

La casa del fin del mundo es el primer tomo de la serie Los Sin Miedo. Su primera edición fue en 2008. En la actualidad ha llegado a los 11 volúmenes, todos ellos publicados por EDEBE. Se pueden leer de forma independiente, sin tener en cuenta el orden. Los siguientes libros son:

El castillo de los guerreros sin cabeza.

El campamento del Zorro Vengador.

El cementerio de los espectros sangrantes.

El colegio del sótano maldito.

Atrapados en el Parque de Atracciones.

Al final de la Costa de la Muerte.

Luces negras en la montaña sagrada.

La Puerta Secreta del Museo del Prado.

El tablero del fin del mundo.

Huellas secretas en el camino.

La edición que presentamos, además de contener el primer volumen de Los Sin Miedo, incluye la obra de teatro La casa de los esqueletos asustados, una obra llena de terrorífico humor.

Los pequeños lectores recomiendan: Fernando López Gil, alumno de 1º de ESO, comenta: “Me encantan los libros de aventuras. Este tiene mucha pinta de miedo, pero os aseguro que no tiene nada de terror, es pura aventura y muy guay. Mi abuelo me recomendó los libros de Enid Blyton y me regaló varios de ellos. La serie de Los Sin Miedo se parece, pero es con chavales de nuestro tiempo. Os lo recomiendo. Es un libro lleno de amistad, aventura y unas gotitas de miedo juvenil, me recuerda a la película de los Goonies”.

La casa del fin del mundo, con texto de José María Plaza, portada de Noemi Villamuza e ilustraciones de Eva Niina Nakamura. Tapa dura, con 312 páginas, tamaño 20,5 x 13 cm. Buen papel y letra grande. Recomendado a partir de los 11 años.

Tiempo de lectura: 4 horas y 15 minutos.

Actividades con su lectura

Como siempre, las realizamos en tres momentos:

Antes de empezar a leer: Observa el título y la ilustración de la portada. ¿Conoces algún libro de pandillas de amigos que resuelve misterios? ¿Sabes quién es Enid Blyton?

Durante la lectura: ¿Qué te parece la actitud de la pandilla? ¿Lo han hecho de forma correcta? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?

Finalizado el libro: Nos convertimos en creadores. Siguiendo la línea de humor terrorífico de La casa de los esqueletos asustados, escribimos una nueva escena con otros personajes inventados por nosotros y la representamos en el colegio o en casa.

Autoría

José María Plaza Burgos, escritor y periodista, trabajó en Diario 16 y en El Mundo. Actualmente compagina el periodismo con la creación literaria. Su primera novela juvenil, No es un crimen enamorarse, ha tenido una amplia repercusión y figura en la lista de Honor de la C.C.E.I. ¡Qué alguien me quiera cinco minutos! fue accésit del premio Lazarillo y ocurrió lo mismo con Me gustan y asustan tus ojos de gata. Es autor de una antología poética para adolescentes, De todo corazón, 111 poemas de amor (editorial SM). Entre sus obras destacamos: