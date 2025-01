'La noche del Marramiáu'. Una gran fábula que es un canto a la vida

Los álbumes ilustrados no son solo para los más pequeños y las fábulas tampoco. “La noche del Marramiáu” podemos identificarlo como un canto a la vida lleno de esperanza, pero sin ocultar los problemas y sin sabores que en ella podemos encontrar, la vida a veces es un carnaval lleno de máscaras y disfraces, con algún que otro exceso, pero también es superación de los problemas y aprendizaje de los errores.

El protagonista es Mixi, un gato elegante que, aunque es libre, no tiene casa ni amo, no tiene modales salvajes. Pronto será la gran noche de los gatos, “la noche de Marramiaú”, donde todos se juntan en los tejados para cantar y bailar, marcando una danza que atronará en toda la ciudad. La ciudad donde tendrá lugar este gran acontecimiento es Husmea. Los gatos van llegando para posicionarse en los mejores lugares en torno al gran reloj de la comunidad, esperando que este indique la hora exacta de las doce campanadas que señala el inicio de esta gran fiesta.

Pero también en la comunidad gatuna existen las clases sociales, los niveles de poder, y Mixi se siente despreciado por todos, no logra integrarse en ninguna de las tribus gatunas que dominan la ciudad. Existe un estricto y riguroso orden alfabético que iba desde los Arañadores hasta los Zalameros. Cada uno de estos grupos tenía un gran jefe con poder absoluto, con sus cuerpos marcados con cicatrices que eran exhibidas como grandes condecoraciones de sus batallas. Entre todos ellos destacaban por su ferocidad Raborroto, Zarparroja, Culogordo o Coladeescorpión, señales claras de que la vida en Husmea no era fácil.

Mixi, rechazado de todas las tribus gatunas, como novato de la gran fiesta, se tiene que marchar al tejado de los Beatos, que reciben este nombre por su rara costumbre de rimarlo todo y no por su sentido religiosos. Los Beatos está formado por gatos caseros, forasteros y represaliados de otros grupos. También forman parte de ellos dos mofetas, catorce comadrejas, un hurón, un bicho raro y curiosamente un perro, que nadie sabe como se ha unido a este disparatado grupo.

Esta noche fría de invierno invita a los humanos, que se creen los dueños de la ciudad, a encerrarse en sus casas, y dejando la ciudad para la algarabía gatuna. En el momento justo todos los gatos empiezan a bailar y a cantar, marcando un ritmo diabólico que durará hasta el amanecer. Bueno, todos no, porque los Beatos tienen el peor tejado de la ciudad, y entre empujones y pisotones, su ritmo no tiene nada de compás. Tras un breve tiempo donde recibe algún que otro bocado y arañazo, Mixi abandona este tejado e inicia su gran aventura.

Conocerá a una bruja que le lanzará un maligno hechizo que lo convertirá en... no lo cuento, para ello tendrás que leer este gran álbum ilustrado, donde las noches gatunas nos señalan el encuentro del gran amor, pero también de su pérdida.

“La noche del Marramiáu” ¿es una fábula? Sí. ¿Es un cuento fantástico con brujas y hechizos? Sí. ¿Es un bello álbum ilustrado para los niños? Sí, pero con el que disfrutarán los jóvenes que están viviendo su primer gran amor y los adultos que ya saborean el ocaso de la vida. ¿Es una historia de superación personal? Sí. ¿Es una novela de amor y desamor? Claro que sí. Es una narración escrita con un perfil clásico y a la vez un perfil vanguardista. Es uno de esos libros a los que vuelves constantemente, de los que te dejan un regusto a café amargo y que cada vez que lo tomas en tus manos te susurra un mensaje distinto.

Los pequeños lectores recomiendan: Ismael González Millán, alumno de 2º de Bachillerato: “En la Secundaria pasaba totalmente de los álbumes ilustrados, pensaba que eran para niños que todavía no sabían leer o que les costaba trabajo leer mucho texto. Pero en el club de lectura he descubierto grandes obras, que te hacen pensar mucho, entre todas ellas tengo que poner a “La noche del Marramiáu”. Es un canto a la vida incluso con la pérdida de ese gran amor de Mixi. Amor imposible pero nunca olvidado. Es un gran texto con unas ilustraciones de gran belleza. No te lo puedes perder. Lanzo una pregunta: ¿Terminará Mixi devorado por uno de sus amores? Como dice Joaquín Sabina: “el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren”

“La noche del Marramiáu” con texto e ilustraciones de Xan López Domínguez. Tapa dura, con 44 páginas, tamaño 29,5 x 32,5 cm, un gran tamaño que nos permite disfrutar de las ilustraciones a doble página con más de medio metro de ancho.

Recomendado a partir de los 8 años, pero también para los adolescentes que desean vivir su gran amor y que buscan la gran noche de Marramiáu.

Tiempo de lectura 45 minutos y muchas horas para degustarlo nuevamente.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Titulo e ilustración de portada. ¿No existe una contradicción entre la ilustración de la portada y el título? ¿Quién piensas que es el protagonista? ¿Un gato o un ratón?

Durante la lectura: ¿Hemos vivido alguna noche de Marramiáu? Lluvia de ideas: Comparamos esa gran noche gatuna con las fiestas de los adolescentes ¿y los botellones?

Finalizado el libro: Hoy usaremos la tabla de datos para indicar los datos positivo y contrastándolos con los negativos de la vida de Mixi. Partimos de la gran pregunta ¿Es normal que Mixi se enamorará de la doctora Rábel, especialista encargada en tratar a ratones?

Es solo una noche, pero en ella ha transcurrido toda la vida.

Autoría:

Xan López Domínguez Lugo. Ilustrador, pero compagina su arte con sus propios textos. Estudió Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela. Fundó junto a Francisco Jaraba y Miguelanxo Prado el colectivo “Xofre”, que está considerado como el primer fanzine gallego dedicado a la publicación de historietas en gallego. También colaboró con publicaciones humorísticas, como “Can sen Dono”, con en el semanario “A Nosa Terra” y en el periódico “La Voz de Galicia”. También ha impartido clases de Dibujo.

Ha ilustrado y publicado más de trescientas obras. Su obra “Voces en la laguna” se seleccionó en el VI Simposio sobre Literatura Infantil y Lectura de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez como una de las cien obras de la Literatura Infantil española del siglo XX. En 1991 fue el primer artista gallego incluido en el catálogo oficial de ilustradores de la prestigiosa Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia; “Placa de la Bienal de Bratislava”; Lista de Honor IBBY de Berlín; Premio al Ilustrador del año de la Feria de Bolonia-UNICEF y el Premio Malba Tahon de la Federación Brasileña del Libro Infantil y Juvenil-IBBY; está incluido en la Lista The White Ravens de la Internationale Jugendbibliothek de Munich, por “Mis historias perdidas”.

Su cuento más famoso es “La Gallina Churra”, ha sido ilustrado por el propio autor de forma diferente en varias ocasiones a lo largo de estos años. Otras de sus creaciones son: “la bruja Herminia”; “Viaje a Dragonia”; “La fábula de los ratones mensajeros”; “Las aventuras de la bruja Fritanga”; “La casa andante del mago Van Dongen”; “El camaleón Malcarado”; “Los sueños de la jirafa”; “Mis historias perdidas”; y por supuesto la obra que presentamos hoy “La noche del Marramiáu”.