Fechas, puentes y festivos del calendario escolar 2025-26 en el Campo de Gibraltar
La vuelta al cole se producirá de manera escalonada en Andalucía, en función del nivel educativo, durante las primeras semanas de septiembre
La vuelta al cole ya asoma en el horizonte, aunque todavía son muchos los que apuran las vacaciones de verano. La llegada de septiembre reactiva las rutinas y pone en marcha los preparativos para el nuevo curso escolar 2025-26. Las fechas, los puentes y festivos acaparan las miradas de quienes ya planifican para compaginar obligaciones y descansos.
De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Junta de Andalucía, el curso comenzará una vez más de manera escalonada, en función del nivel educativo. Por norma general, el regreso a las aulas sucede entre los días 10 y 15 de septiembre. Las enseñanzas de idiomas o artísticas superiores se retrasan un poco más, hacia el 22 del mismo mes; mientras que, puntualmente, el primer ciclo de infantil puede comenzar el 3 de septiembre en algunas provincias, como Málaga.
Festivos en Andalucía para el curso 2025-2026
Hay que tener en cuenta los periodos vacacionales, como la Navidad, la Semana Santa o el verano con su correspondiente final de curso; y los puentes y festivos que cubren el calendario de este nuevo año para disfrutar de pequeños espacios de descanso:
- Lunes 13 de octubre de 2025: Fiesta Nacional de España ( se atrasa el carácter festivo del domingo 12, Día de la Hispanidad)
- Sábado 1 de noviembre de 2025: Día de Todos los Santos.
- Sábado 6 de diciembre de 2025: Día de la Constitución.
- Lunes 8 de diciembre de 2025: Día de la Inmaculada Concepción.
- Del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026: vacaciones de Navidad.
- Sábado 28 de febrero de 2026: Día de Andalucía.
- Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril de 2026: vacaciones de Semana Santa.
- Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo.
- Sábado 15 de agosto: Día de la Asunción de la Virgen.
Calendario escolar en Cádiz
En la provincia de Cádiz, y por tanto en el Campo de Gibraltar, el calendario escolar para el nuevo curso es el siguiente:
- Inicio de curso: 10 de septiembre para Educación Infantil y Primaria; 15 de septiembre para la E.S.O., Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente; y 22 de septiembre para los estudiantes de idiomas.
- Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. No obstante, 6 de enero es el día de la Epifanía y el 7 de enero es un día no lectivo provincial. Por lo tanto, las clases no se retoman hasta el 8 de enero.
- Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril.
- Festivos provinciales: 10 de octubre (día no lectivo provincial) y 27 de febrero (Día de la Comunidad Educativa).
- Fin de curso: 22 de junio para todas las etapas.
