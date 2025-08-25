Fechas, puentes y festivos del calendario escolar 2025-26 en el Campo de Gibraltar

La vuelta al cole ya asoma en el horizonte, aunque todavía son muchos los que apuran las vacaciones de verano. La llegada de septiembre reactiva las rutinas y pone en marcha los preparativos para el nuevo curso escolar 2025-26. Las fechas, los puentes y festivos acaparan las miradas de quienes ya planifican para compaginar obligaciones y descansos.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Junta de Andalucía, el curso comenzará una vez más de manera escalonada, en función del nivel educativo. Por norma general, el regreso a las aulas sucede entre los días 10 y 15 de septiembre. Las enseñanzas de idiomas o artísticas superiores se retrasan un poco más, hacia el 22 del mismo mes; mientras que, puntualmente, el primer ciclo de infantil puede comenzar el 3 de septiembre en algunas provincias, como Málaga.

Festivos en Andalucía para el curso 2025-2026

Hay que tener en cuenta los periodos vacacionales, como la Navidad, la Semana Santa o el verano con su correspondiente final de curso; y los puentes y festivos que cubren el calendario de este nuevo año para disfrutar de pequeños espacios de descanso:

Lunes 13 de octubre de 2025: Fiesta Nacional de España ( se atrasa el carácter festivo del domingo 12, Día de la Hispanidad)

de 2025: Fiesta Nacional de España ( se atrasa el carácter festivo del domingo 12, Día de la Hispanidad) Sábado 1 de noviembre de 2025: Día de Todos los Santos.

de 2025: Día de Todos los Santos. Sábado 6 de diciembre de 2025: Día de la Constitución.

de 2025: Día de la Constitución. Lunes 8 de diciembre de 2025: Día de la Inmaculada Concepción.

de 2025: Día de la Inmaculada Concepción. Del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026 : vacaciones de Navidad.

: vacaciones de Navidad. Sábado 28 de febrero de 2026: Día de Andalucía.

de 2026: Día de Andalucía. Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril de 2026 : vacaciones de Semana Santa.

: vacaciones de Semana Santa. Viernes 1 de mayo de 2026 : Día del Trabajo.

: Día del Trabajo. Sábado 15 de agosto: Día de la Asunción de la Virgen.

Calendario escolar en Cádiz

En la provincia de Cádiz, y por tanto en el Campo de Gibraltar, el calendario escolar para el nuevo curso es el siguiente: