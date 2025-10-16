Fechas y lugares desde los que podrán verse auroras boreales en la provincia

España vislumbra en el horizonte más próximo la posibilidad de ser escenario nuevamente de auroras boreales, un fenómenos lumínico generalmente limitado a latitudes polares del planeta pero que en 2024 ya deslumbraron cuando en muchos cielos nocturnos del país pudieron contemplarse. Y Cádiz podría ser de nuevo un escenario privilegiado de este espectáculo de colores en horas nocturnas.

El año pasado, en el mes de mayo, fueron muchos los gaditanos que pudieron contemplar los cielos de El Puerto y Grazalema con unos tonos rosados, un despliegue para nada habitual en países y latitudes tan al sur del polo. En aquella ocasión se debió a una tormenta solar, con una eyección intensa de masa coronal procedente del Sol hacia la Tierra.

La probabilidad de que esta circunstancia vuelva a producirse ha despertado el entusiasmo de todos los aficionados a la astronomía y de todos aquellos que se perdieron aquel episodio de mayo, porque en Cádiz no se contempló en toda la provincia. Expertos internacionales ya han avisado de que en breve se darán las condiciones propicias para que vuelvan a producirse estas auroras boreales, y que Cádiz podría ser uno de los puntos desde los que contemplar el fenómeno.

Condiciones previstas para la aurora boreal

Astrónomos internacionales han explicado en sus últimos informes que una serie de eyecciones de masa coronal consecutivas provenientes del Sol, unidas al incremento del índice Kp, la medida estándar de la actividad geomagnética planetaria, podría dar lugar a este fenómeno de la aurora boreal entre los días 20 y 29 de octubre de 2025. En este plazo de tiempo se espera que este índice alcance valores de hasta 6, un umbral históricamente suficiente para posibilitar la visión de auroras boreales en latitudes tan meridionales como la península ibérica.

Este aumento de la actividad solar incrementa las probabilidades de que el óvalo auroral descienda incluso hasta partes de Galicia (especialmente Lugo y A Mariña), áreas montañosas del norte de Cádiz, el valle del Ebro en Zaragoza y la costa de Cataluña. El fenómeno, efímero y dependiente del tiempo atmosférico y la ausencia de contaminación lumínica, podría repetirse varios días consecutivos, según las estimaciones de los modelos de predicción.

Opciones de nuevas auroras boreales en 2026 y 2027

José Miguel Viñas, meteorólogo de tiempo.com, explicó a Diario de Cádiz que "hay una probabilidad media-alta de que en algún momento a lo largo de 2026 o incluso en 2027, pueda verse un episodio de tormenta geomagnética y que haya posibilidad de verlas (auroras boreales) fuera de la zona polar" porque, aunque la actividad solar esté bajando, "todavía se prevén esos dos años intensos". "La posibilidad sí que es real" aunque "saber a ciencia cierta si se va a poder ver de nuevo en España es más complicado", aclaraba Viñas respecto de esta previsión más tardía en el tiempo.

Así se vio las aurora boreal desde Cádiz en mayo de 2024

La noche del viernes 10 al sábado 11 de mayo de 2024 sorprendió a muchos gaditanos. Durante algunos minutos, el cielo se tiñó de rosa y fueron muchos los que dejaron constancia del fenómeno con sus imágenes publicadas en X (ante Twitter). Desde El Puerto y Grazalema se publicaron fotografías en los que se podía ver la aurora boreal aunque, tal como explicaban los usuarios, el efecto no fue visible a simple vista y además sólo se pudo contemplar si se miraba hacia el norte.