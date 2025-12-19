Los farmacéuticos del Campo de Gibraltar apoyan la labor de AFA Alzheimer Algeciras en su almuerzo solidario anual

Los farmacéuticos del Campo de Gibraltar han celebrado la séptima edición de su almuerzo solidario anual, una jornada de convivencia y compromiso social destinada a respaldar la labor que desarrolla la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Algeciras (AFA) en el acompañamiento a pacientes y cuidadores de la comarca.

El encuentro reunió a más de 40 profesionales farmacéuticos, tanto de forma presencial como a través de la fila cero, con la participación de numerosas farmacias del Campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz. La iniciativa permitió canalizar el apoyo del colectivo farmacéutico a los programas asistenciales, sociales y formativos que AFA Alzheimer Algeciras desarrolla diariamente en beneficio de las personas afectadas por esta enfermedad y de sus familias.

Durante la jornada se puso especialmente en valor el papel esencial que desempeña la asociación, destacando que el acompañamiento a las personas con Alzheimer no es únicamente un apoyo social, sino que forma parte del abordaje integral de la enfermedad y de los tratamientos no farmacológicos recomendados, fundamentales para mantener capacidades, mejorar la calidad de vida y ralentizar la evolución del deterioro cognitivo.

En este contexto, desde la farmacia comunitaria se reafirmó su compromiso tanto con el abordaje como con la prevención del Alzheimer, recordando que la promoción del trabajo cognitivo, la actividad física regular, una alimentación saludable y la adopción de estilos de vida sanos son elementos clave, no solo en el tratamiento de la enfermedad, sino también en la reducción del riesgo y el retraso de su aparición.

Asimismo, se subrayó la importancia del apoyo continuado a los cuidadores, cuyo bienestar físico y emocional resulta esencial para un adecuado manejo de la enfermedad en el entorno familiar.

El acto tuvo también un marcado carácter emotivo con el recuerdo a figuras destacadas de la farmacia comarcal que ya no se encuentran entre nosotros, como la reciente pérdida de Angelita Sánchez Medina, de La Línea de la Concepción, y el recordado Pepe Regueira, de Jimena de la Frontera, ambos estrechamente vinculados al impulso y consolidación de este encuentro solidario.

La comida solidaria contó con la organización y colaboración de Bidafarma, cooperativa andaluza de distribución farmacéutica, cuyo apoyo fue clave para el desarrollo de la jornada y que mantiene un firme compromiso con las iniciativas sociales vinculadas a la salud.

También se destacó el papel de la farmacia comunitaria como espacio sanitario cercano y accesible, esencial para reforzar la adherencia a los tratamientos, detectar necesidades y acompañar tanto a los pacientes como a sus cuidadores a lo largo del proceso de la enfermedad.

Por parte de la Asociación AFA Alzheimer Algeciras asistieron su presidenta, Demelza Saucedo, y Ana Avileo, trabajadora social de la entidad. En representación del ámbito farmacéutico estuvieron presentes el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, Alberto Virués, junto a Ana Belén Marcos y José Antonio Más, miembros del consejo rector de Bidafarma.

Una iniciativa que, en su séptima edición, vuelve a evidenciar la importancia de la colaboración entre farmacia comunitaria y asociaciones de pacientes como base del abordaje y la prevención del Alzheimer en el Campo de Gibraltar.