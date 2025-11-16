Fapacsa lleva al Consejo de Transparencia la “opacidad” de la Mancomunidad sobre la subida del impuesto de basuras

La Federación de Asociaciones de Participación Ciudadana de Algeciras (Fapacsa) ha elevado una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para que inste a la presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a entregar la información que —aseguran— lleva más de un año sin facilitar sobre la subida del impuesto del tratamiento de residuos sólidos urbanos (TRSU).

Según denuncia la entidad, tanto la Mancomunidad como el Ayuntamiento de Algeciras continúan incrementando tasas asociadas a la gestión de residuos "sin explicar a la ciudadanía" cómo se calculan estos importes ni cuál es el coste real del servicio. Fapacsa califica la situación de "top secret fiscal" y asegura que ambas administraciones mantienen "en secreto lo que debe ser público y justificado con datos claros".

La polémica se remonta a enero de 2024, cuando Fapacsa presentó un recurso contra la subida del impuesto, que pasó de unos 45 euros a más de 118 euros anuales. La federación considera este incremento "sorpresivo, abusivo y carente de justificación económica". Recuerda además que la presidenta de la Mancomunidad aprobó el aumento "por un solo voto, el de la presidenta", alegando obligaciones derivadas de la Ley 7/2022, pese a que la normativa no exige su aplicación hasta 2025.

Tras meses sin recibir respuesta, Fapacsa reiteró en octubre y noviembre sus solicitudes de información: informes económicos y financieros, previsiones de inversión, datos de toneladas recicladas y no recicladas —las que generan la multa estatal de 30 euros por tonelada— y las razones para aplicar la subida con efecto retroactivo desde 2023. "Arcgisa afirma recoger 220.000 toneladas y reciclar solo el 15%, y aun así la ciudadanía paga un incremento superior al 100% sin conocer los datos esenciales", denuncia la organización.

Ante lo que considera un "oscurantismo injustificable", Fapacsa ha acudido al Consejo de Transparencia para obligar a la Mancomunidad a entregar la documentación requerida. Además, anuncia que en los próximos días iniciará una campaña ciudadana para facilitar a los vecinos y vecinas los trámites de reclamación y animarles a ejercer su derecho a exigir explicaciones.

"La ciudadanía no puede seguir pagando subidas mientras se ocultan los datos que deberían justificar cada euro", concluye la federación.