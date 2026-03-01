El exalgecirista Emilio Álvarez y el exbalono Pepe Losada intentan salir de Irán tras el ataque de EEUU

Emilio Álvarez, exportero del Algeciras CF en la temporada 2000/2001, y Pepe Losada, preparador físico de la Balona en el histórico ascenso a Primera Federación 2020/2021, se encuentran en una situación límite en Irán. Ambos forman parte del cuerpo técnico del Persépolis FC, el equipo más laureado de la liga iraní, y han tenido que improvisar su salida del país por la frontera norte hacia Turquía tras los ataques entre Estados Unidos e Israel a Irán.

Álvarez, que jugó bajo las órdenes de Andrés Tébar en la salvación del Algeciras en Segunda B y posteriormente ha desarrollado una destacada carrera como entrenador de porteros en clubes como Valencia, Atlético de Madrid, Real Madrid y Manchester United, fichó por el club iraní el pasado julio. Pepe Losada, quien también destacó como preparador físico en la Balona, emprendió su segunda etapa en Persépolis FC tras el éxito cosechado en la primera con dos ligas, una copa y una supercopa.

Álvarez ha confirmado a EFE este domingo que tanto él como los integrantes de cuerpos técnicos y jugadores extranjeros de varios clubes de la Liga iraní intentan salir del país a través de la frontera norte hacia Turquía, mientras que el padre de Losada, Pepe Losada, ha confirmado a Diario de Cádiz que su hijo se encuentra a salvo dentro del grupo que intenta cruzar a Turquía. “No estaba en el proyecto profesional tener que huir de la guerra, pero la seguridad es lo primero”, señaló. La expedición, formada por técnicos y jugadores extranjeros, busca recuperar la seguridad y regresar eventualmente a España, dejando atrás proyectos deportivos interrumpidos por la escalada bélica.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha activado un gabinete de crisis para prestar apoyo a los entrenadores, futbolistas y técnicos españoles en Oriente Medio, habilitando un canal de comunicación para atender necesidades urgentes y coordinando con las embajadas españolas en la región.