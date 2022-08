La estafa por Whatsapp a madres en la que se hacen pasar por sus hijos llega al Campo de Gibraltar

Lleva ya tiempo circulando por España y ahora ha llegado al Campo de Gibraltar. Se trata de una estafa a través de Whatsapp que en este caso ha tenido lugar en La Línea, donde no llegaron a picar, pero los timadores han llegado a sacar cientos e incluso miles de euros. La Policía Nacional viene alertando desde el pasado abril en las redes sociales sobre este modus operandi de los estafadores. Esta vez las victimas suelen ser madres, ya que en esta ocasión los estafadores se hacen pasar por sus hijos.

"Mamá, mi móvil se me ha estropeado y este es mi número nuevo, ¿me puedes hacer un favor?". Esta es la forma en la que empiezan el timo y normalmente evitan recibir llamadas para no ser descubiertos. “Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta a mano. Me puedes hacer una transferencia y te lo devuelvo al tener la tarjeta a mano”, así es como prosiguen para intentar realizar la estafa.

La madre llama a su supuesto hijo o hija, pero este no le coge el teléfono. El timador le insiste en que no puede hablar en ese momento y le pide de nuevo que le haga la transferencia. Incluso llega a pasar un número de cuenta para que haga la transferencia de inmediato.

Fuentes policiales indican que se trata de una estafa que se está dando mucho. "Lo hacen de forma masiva, no es que estudien a la persona a la que se lo mandan, sino que se envía a número de teléfono al azar, algunos que incluso no existen. Se hace mediante mensajes pero también por llamadas. La gente pica bastante en estas cosas. Si se hace mediante llamada se lo estudian algo más, diciendo que son algún familiar que hayan visto previamente. Suelen usar todo tipo de excusas, que le han retenido las maletas, que están en el extranjero y se han quedado sin dinero... Es el día a día", señalan.

La Policía explica que, ante esta situación, las víctimas acceden a realizar las transferencias inmediatas tal y como les piden. Cuando ya se ha realizado la transacción y las perjudicadas consiguen hablar realmente con sus hijos, se dan cuenta de que realmente han sido víctimas de un engaño y ya no pueden cancelar la transferencia.

Los autores de esta estafa han conseguido defraudar unas cantidades que oscilan entre los 2.000 y 26.000 euros. En caso de recibir este tipo de mensajes la Policía recomienda no perder la calma y antes de hacer ningún pago, asegurarse de que la persona con la que estamos hablando es quien dice ser.