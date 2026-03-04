España impulsa la mayor planta conservera de atún en Marruecos y pone en alerta al sector gaditano

Una entidad española ha puesto en marcha en la región de Casablanca la mayor planta industrial de Marruecos dedicada al procesamiento de atún.

España vuelve a mirar al otro lado del estrecho de Gibraltar, pero esta vez no para importar pescado, sino para levantar una de las principales infraestructuras industriales del sector atunero en el norte de África. Una entidad española ha puesto en marcha en la región de Casablanca la mayor planta industrial de Marruecos dedicada al procesamiento de atún, un proyecto que ya se perfila como estratégico en el tablero internacional y que podría tener efectos directos en la industria conservera de la provincia de Cádiz.

El complejo, ubicado en el Ecoparc de Berrechid, en la región de Casablanca, ha sido construido por la ingeniería española Gaictech para el Grupo Tunamax. Se trata de una instalación concebida bajo un diseño tecnológico avanzado que integra toda la cadena de producción, desde la recepción de la materia prima hasta el enlatado final. La planta incorpora un alto nivel de automatización que permite acelerar los tiempos de procesado, reducir residuos y garantizar una trazabilidad exhaustiva del producto, cumpliendo así con los exigentes requisitos de los mercados europeo y norteamericano.

Las cifras hablan por sí solas. La fábrica tiene capacidad para procesar alrededor de 15.000 toneladas de atún entero al año y producir más de 50 millones de latas anuales, lo que la sitúa entre las conserveras de mayor capacidad del país. Su diseño permite trabajar tanto para la industria tradicional como para líneas de mayor valor añadido, una versatilidad que le otorga un papel destacado en un contexto de fuerte competencia global dominada por grandes polos industriales asiáticos y europeos.

La vocación exportadora es clara. Una parte sustancial de la producción estará destinada a los mercados internacionales, con capacidad para atender contratos a gran escala con cadenas de distribución y marcas globales. El proyecto no solo refuerza la posición de Marruecos como proveedor de productos pesqueros, sino que supone un salto cualitativo en su modelo productivo: ya no se basa únicamente en la abundancia de recursos marinos, sino en la capacidad de transformarlos localmente con estándares tecnológicos que rivalizan con los principales centros mundiales.

Además, el impacto económico promete ser significativo. Se espera que el complejo genere cientos de empleos directos y un número importante de puestos de trabajo indirectos vinculados al transporte, el embalaje y los servicios industriales. Para la región de Casablanca, supone un nuevo polo de actividad industrial; para España, la consolidación de su ingeniería en proyectos estratégicos en el exterior.

Sin embargo, el movimiento no pasa desapercibido en la otra orilla del Estrecho. En la provincia de Cádiz, donde localidades como Barbate o Tarifa mantienen una arraigada tradición conservera, el desarrollo de esta macroplanta podría interpretarse como un nuevo competidor en un mercado cada vez más globalizado y sensible a los costes de producción.

En Tarifa, por ejemplo, sigue viva la tradición centenaria de la conserva de pescado, con la elaboración artesanal de melva, melva canutera, caballa, atún y atún rojo, siguiendo métodos transmitidos de generación en generación. Un modelo basado en la calidad, el origen y el saber hacer frente a una industria de gran escala que apuesta por la automatización y el volumen.

El auge de esta nueva planta marroquí abre, así, un debate de fondo sobre el futuro del sector atunero en el entorno del estrecho de Gibraltar. Entre la producción masiva orientada a la exportación y la defensa del producto artesanal y de proximidad, el mercado decidirá.