Las escuelas infantiles del Campo de Gibraltar se movilizan contra el aumento de ratios y la falta de personal

Las comunidades educativas de las escuelas infantiles del Campo de Gibraltar han iniciado un calendario de movilizaciones para denunciar el aumento de ratios sin refuerzo de plantilla en los centros dependientes de la Junta de Andalucía, una medida que familias y sindicatos consideran incompatible con una atención segura y de calidad para menores de 0 a 3 años. Las acciones incluyen concentraciones y paros parciales en los centros de la comarca durante los próximos días.

En Los Barrios, familias y personal de la Escuela Infantil Virgen de la Paz han llevado a cabo este martes una concentración para visibilizar una situación que describen como “precariedad laboral sostenida”: bajas sin cubrir durante más de veinte días, un único profesional por aula sin personal de apoyo y un incremento de niños por unidad que dificulta la atención individualizada. “¿Cómo afrontar una jornada de ocho horas con trece niños de un año a la vez con una sola persona?”, ejemplifica una de las madres.

En Algeciras, el comité de empresa del personal laboral de educación en Cádiz, integrado por CCOO, CSIF, UGT y USTEA, también se concentró ante la Escuela Infantil Los Navegantes, dentro de una estrategia comarcal que combina paros y actos públicos. En Tarifa, la Escuela Infantil Virgen de la Luz abrió la ronda de protestas la semana pasada tras denunciar una subida acumulada de 29 menores de un curso a otro sin incremento de plantilla, una situación que califican de riesgo real para el bienestar y la seguridad de los pequeños y para las condiciones de trabajo del personal.

La movilización en San Roque se llevó a cabo en la escuela infantil Reina Juana, con la presencia de la concejal de Educación, Belén Jiménez.

El detonante señalado por las organizaciones convocantes es el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, que eleva las ratios en Infantil sin prever más dotación de personal. Sobre el terreno, los equipos describen incrementos de 6 a 8 en bebés, 10 a 13 en 1–2 años y 15 a 20 en 2–3 años, al tiempo que reclaman que cualquier subida de matrícula vaya acompañada como mínimo por dos profesionales por aula para garantizar higiene, alimentación, seguridad emocional, prevención de accidentes y seguimiento pedagógico propios de una etapa plenamente educativa y no meramente asistencial.

El calendario de protestas se extiende durante los próximos días por La Línea de la Concepción con concentraciones en las escuelas Atunara (22 de octubre), Inmaculada (23 de octubre) y Santísima Trinidad (24 de octubre), todas en el mismo horario de mañana. Las plantillas han acordado paros de dos horas los días 29 de octubre y 5 de noviembre si no se produce una respuesta satisfactoria por parte de la Administración. Los sindicatos advierten de que no descartan nuevas acciones si se mantiene lo que definen como “más niños con los mismos medios”, por la sobrecarga de trabajo y el deterioro del servicio.

Las familias y el personal subrayan que el cambio legislativo empuja a un retroceso del modelo educativo en 0–3 años, precisamente cuando la normativa y la evidencia pedagógica exigen mayor atención individual. Sus peticiones pasan por la revisión del Decreto 76/2025 en materia de ratios, la cobertura inmediata de bajas y sustituciones, el refuerzo estable de personal y la apertura de una mesa de diálogo con la Delegación Territorial de Educación para acordar un plan de recursos que asegure seguridad, salud y calidad educativa. “Nos movilizamos para proteger a los niños y a quienes los cuidan”, indica una de las madres afectadas, que apela a una alta participación de las familias y a la máxima difusión de las reivindicaciones comarcales.