Así aprenden los escolares del Campo de Gibraltar a diseñar puertos sostenibles y proteger las aves que viven en ellos

El puerto, a menudo visto únicamente como un espacio de tránsito y comercio, es también un ecosistema lleno de vida, donde especies marinas y aves conviven con la actividad humana.

El silbido característico de un vencejo pálido surcando el cielo del puerto, el vuelo certero de un cernícalo primilla sobre los tejados, el batir de alas de una gaviota reidora junto al muelle... Escenas cotidianas que pasan desapercibidas para la mayoría, pero que ahora cobran protagonismo en las aulas del Campo de Gibraltar gracias a una propuesta educativa que está cambiando la forma en que los más jóvenes entienden su entorno.

El Grupo Ornitológico Tumbabuey ha puesto en marcha durante 2025 el proyecto Actuaciones de educación ambiental y conservación del medio Natural urbano y portuario en el Campo de Gibraltar, una ambiciosa iniciativa que busca tender puentes entre la conservación científica y la educación, entre los puertos y las escuelas, entre la actividad industrial y la naturaleza que resiste, se adapta y prospera a su lado.

De observadores pasivos a arquitectos del cambio

El corazón del proyecto late en las aulas de Educación Primaria, donde la situación de aprendizaje El puerto y el mar que nos da vida está transformando a escolares en pequeños científicos, planificadores urbanos y defensores de la biodiversidad. Lejos de las lecciones magistrales tradicionales, la propuesta apuesta por metodologías activas: aprendizaje cooperativo, investigación guiada y trabajo por proyectos que convierten a los estudiantes en protagonistas de su propio descubrimiento.

El planteamiento es tan sencillo como potente. Los alumnos investigan qué especies habitan en el entorno portuario de su comarca, analizan cómo conviven con la actividad humana —esa danza compleja entre grúas, contenedores, barcos y nidos—, y terminan diseñando propuestas concretas para construir un "Puerto Verde": sostenible, funcional y respetuoso con la vida silvestre que lo habita.

"No se trata solo de que aprendan nombres de pájaros", explica la filosofía del proyecto. "Se trata de que comprendan que ese puerto que ven desde sus casas, ese espacio aparentemente industrial, es también hogar de especies únicas que merecen nuestra atención y nuestro cuidado".

Ciencia ciudadana desde la infancia

Pero la iniciativa de Tumbabuey no se limita a las cuatro paredes del aula. El proyecto ha desplegado durante este año un abanico de actividades complementarias que acercan la ornitología a ciudadanos de todas las edades: salidas de observación de aves urbanas y portuarias, instalación de cámaras en nidos, censos de aves locales y jornadas de divulgación científica abiertas a quien quiera participar.

Cada actividad tiene un propósito: visibilizar lo invisible. Porque, ¿cuántas personas saben que el cernícalo primilla, una pequeña rapaz catalogada como vulnerable, anida en edificios industriales del puerto? ¿O que el vencejo pálido, ese acróbata aéreo, encuentra en estructuras portuarias refugios ideales para criar? Especies que han aprendido a convivir con nosotros, que han hecho de nuestras construcciones su hogar, y que ahora necesitan que nosotros aprendamos a convivir con ellas.

Un material al alcance de todos

Consciente de que el impacto real de cualquier proyecto educativo pasa por su replicabilidad, Tumbabuey ha puesto a disposición del profesorado un documento completo y descargable con toda la situación de aprendizaje El puerto y el mar que nos da vida. El material, accesible gratuitamente en su página web, puede ser utilizado libremente por cualquier centro educativo que desee incorporar esta perspectiva ambiental a su currículo.

Una apuesta por el código abierto educativo que multiplica las posibilidades de alcance: lo que comienza en el Campo de Gibraltar puede extenderse a otros puertos, otras comarcas, otras realidades donde industria y naturaleza se encuentran.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al respaldo de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, que ha financiado el proyecto dentro de su compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental.