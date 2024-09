"La política es la mejor herramienta para ayudar al ciudadano, siempre que esté bien utilizada"

Algeciras/Familiar, amable, trabajadora, inteligente y exigente consigo misma. Rocío Arrabal Higuera, (Algeciras, 1977), es portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras y parlamentaria autonómica. Su vocación de servicio y ayuda al ciudadano son una de sus máximas a la hora de enfocar su su gestión política. Licenciada en Derecho. Casada y con dos hijos, le encantan el deporte y las manualidades.

Pregunta.¿Cómo se define como persona?

Respuesta.Soy una persona normal, una persona normal y corriente. He nacido aquí en Algeciras, he estudiado aquí. Me encanta estar con mi familia, creo que una persona muy normal.

P.¿Su mayor defecto?

R.Mi mayor defecto creo que es conmigo misma, me exijo muchísimo. Yo no sé si forma parte de la responsabilidad, pero sí es verdad que muchas veces esa exigencia también recae sobre las personas más cercanas, porque se le dedica muchísimo tiempo al trabajo, en la casa, en general con todo. Con lo cual, creo que debería de ser un poco menos exigente.

P.¿El mayor obstáculo que ha tenido que superar en la vida?

R.Hace cerca de 16 años mi padre sufrió un infarto y creo que fueron los peores días de nuestras vidas, no solo mía, la de mis hermanos, la de mi madre. Gracias a Dios salió de aquello, porque hubo presencia médica en ese infarto, fue una parada cardíaca. Aún sigue con nosotros y estamos felices y contentos de la vida. Realmente fueron unos días duros, pero es una persona fuerte y lo tenemos con nosotros.

P.¿Por qué decidió entrar en política?

La política me eligió. No sabría decir a qué edad exactamente tuve el deseo de estar en política. Desde muy pequeña, es verdad que tuve muchísimas inquietudes, la necesidad de ayudar a la gente. También es verdad que empatizo mucho con la gente y eso puede ser que también me condicionara. Cuando se presentó la oportunidad de estar en política ni me lo pensé. Además, creo que ha sido una de las cosas, junto con la familia, pero profesionalmente, ha sido una de las mejores cosas que decidí en su día, formar parte de la política. Creo que es la mejor herramienta para ayudar al ciudadano, siempre que esté bien utilizada. Está claro y volvería a hacerlo. Es verdad que se vive con muchísima intensidad, al límite, pero yo volvería a hacerlo. Disfruto cada día y eso que tengo jornadas maratonianas, me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde y le dedico muchísimas horas a mi profesión, a la política, pero creo que si volviera a nacer volvería a elegirlo. Lo mejor de cada uno, yo creo que podría darle a una sociedad lo mejor de ti mismo y de tus ideales.

Rocío Arrabal, en el Hotel Reina Cristina de Algeciras. / Marco Antonio Rodríguez

P.Cómo persona, ¿qué puede aportar a la política y a sus conciudadanos?

R.Creo que es muy importante ofrecerle a la sociedad lo que tú piensas realmente. Yo soy socialista de convicción y, por lo tanto, tengo muchísimas herramientas para poder trasladarlas a la ciudadanía a través de la política. Así que, bueno, lo mejor de mí y lo mejor del socialismo.

P.¿Con qué modelo de autonomía sueña?

R.Con la autonomía plena. Creo que fue uno de los mejores momentos de Andalucía, cuando se decidió elegir la autonomía, votar sí a la autonomía de nuestra comunidad autónoma y creo que nos quedan todavía algunos pasos que dar. Tenemos que seguir avanzando. El poder centralizado nunca es bueno para poder llegar a todos los ciudadanos por igual. Me siento andaluza de la cabeza a los pies y creo que tenemos que lograr esa autonomía plena. Creo que sería bueno que hiciera todo lo que no tengo tiempo de hacer ahora.

P.¿Qué tiene pensado hacer cuándo se retire del cargo?

R.A mí me gusta mucho disfrutar de la vida, disfrutar de la familia y hay muchas cosas que ahora, porque tengo mucho tiempo ocupado, no se pueden hacer. Me encanta el deporte. He hecho baloncesto, he hecho natación, he salido con la bici. De mis mejores momentos en el deporte han sido correr, running en la calle. Me encanta, disfruto muchísimo. Creo que psicológicamente es una gran medicina. Así que, bueno, creo que todo eso que ahora mismo no me da tiempo de hacer. Me encantan las manualidades. He pensado en muchas ocasiones que quizás algún día, ahora no porque no tengo tiempo, pero sí pertenecer a una ONG, incluso colaborar en prisión, estando allí aportando parte de lo que sé o enseñando a los presos. Creo que como persona tengo mucho que ofrecer en esos ámbitos y me encantaría poder ayudar una vez que, como yo digo, que ya me jubile.

P.Un libro, una canción y una películ

R.Un libro, El arte de la guerra, lo tengo en la mesita de noche. Una película, La trinchera Infinita. Una canción, una de Queen; podría elegir varias, pero me quedo con Bohemian Rhapsody. Ahora están muy de modas las series. El tiempo que estuvimos confinados, pudimos compartir muchos momentos en familia, decidimos ver una La casa de papel. La serie está súper bien y me encantó por los momentos familiares que pasamos viéndola. Forma parte también de nuestra familia y de todos aquellos momentos y quería dejarlo patente.