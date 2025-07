"La electrificación es una ventaja competitiva para puertos como el de Algeciras y su entorno industrial"

Algeciras/La electrificación como método para descarbonizar es la opción preferente de la mayoría de sectores. El Puerto de Algeciras no es ajeno a esta realidad, por ello trabaja, como otras dársenas, en el despliegue de sistemas como el OPS para conectar los buques a la red durante su estancia en el muelle. Para cumplir estos objetivos, la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Marina Serrano, insiste en la necesidad de una mayor inversión en redes para dar cabida a todas las peticiones.

Pregunta.Hace unas semanas presentaron en Algeciras un informe de Deloitte que afirmaba que harían falta 500 millones de inversión en redes para cubrir las necesidades de electrificación de los puertos españoles hasta 2030. ¿Es viable que se pueda alcanzar esa cifra?

Respuesta.Hay obligaciones europeas de que los puertos deben ser verdes. Esto hace que los puertos sean más competitivos y pueda tener un atractivo acudir a ellos para reducir emisiones. Para eso hacen falta inversiones, como para todo lo que lleva a la descarbonización y la transición energética. Una parte corresponde a las eléctricas, las que son necesarias para preparar la infraestructura para que los puertos tengan suministro eléctrico. Necesitamos seguridad jurídica y regulatoria e incentivos. Nos referimos a redes, distribución, subestaciones, transformadores... Son actividad regulada y, por tanto, hace falta un marco que permita hacer esas inversiones.

P.El informe de Deloitte hablaba de una falta de 800 MW solo para la demanda de los puertos.

R.Es una cantidad muy significativa para conseguir ese suministro de los OPS en todos los puertos, que es de lo que estamos hablando. Se requiere multiplicar por cinco la potencia actual y por dos el consumo. No basta con instalar puntos de conexión, hay que reforzar toda la red eléctrica.

P.¿Qué nivel de cumplimiento de los objetivos de descarbonización por electrificación están viendo en los puertos hasta ahora?

R.Los puertos están todos cumpliendo. Cada puerto tiene su autonomía, pero todos están preocupados por este tema. Están abordándolo de acuerdo a sus características en cuanto a redistribución, necesidades, tráfico. Todos están haciendo su plan y sus proyectos para conseguir esa electrificación. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ya habló en el evento que tuvimos allí de las conexiones en los muelles Príncipe Felipe e Isla Verde interior, además de su iniciativa verde. Esto lo están haciendo todos los puertos y será importante según cómo lo gestionen y la rapidez con que lo hagan.

P.En un escenario ideal, si se cumplen las inversiones previstas y se completa la electrificación de los puertos, ¿esto ayudará a que los puertos españoles ganen protagonismo en Europa?

R.Yo creo que la apuesta es para ser una auténtica ventaja competitiva frente a otros puertos europeos. Es un reto por el que tenemos que apostar y por el que tenemos que trabajar todos conjuntamente. La transición es muy complicada, pero existe colaboración entre todos los agentes, los reguladores y los privados. Todos los sectores están preocupados por tener menos huella de carbono y van a querer ir allí donde puedan decir que están contaminando menos. Por eso la electrificación es una ventaja competitiva para los puertos y para su entorno industrial, como sucede en el Puerto de Algeciras.

P.En algunos casos, la instalación de la infraestructura y el cableado, es un problema.

R.Efectivamente, no es tan fácil. Cada puerto tiene una problemática diferente y necesita acondicionarse para llevar esa potencia al sistema OPS.

P.En 2024 hubo peticiones de acceso a la red que fueron rechazadas por falta de capacidad. ¿Vamos camino de que proyectos portuarios queden fuera si no hay una inversión a corto plazo en reforzar la red?

R.Es necesario invertir en ese plazo para poder atender esas necesidades. Tanto la planificación de transporte como los planes de inversión de las distribuidoras, tienen que prever esa demanda, porque los puertos deben cumplir objetivos de descarbonización en unas fechas determinadas. La red se tiene que acomodar a ello y que se hagan las inversiones necesarias.

P.Esto afecta también a proyectos de renovables o de hidrógeno verde, en zonas como el Campo de Gibraltar.

R.Claro, vemos muchas peticiones que nos gustaría atender, pero no podemos porque se necesita tener la inversión necesaria. Pensemos que hay peticiones de todo aquello que quiere descarbonizarse. La industria, que para descarbonizar los procesos necesita multiplicar por dos o por tres su capacidad. Los centros de datos, que también son nuevas peticiones. Todo el vehículo eléctrico y los puntos de recarga. El hidrógeno verde, que es uno de los elementos también para poder descarbonizar aquellos procesos que tienen mayor intensidad calorífica. O el almacenamiento, que es una pieza clave en este modelo con muchas renovables.

P.¿Corre riesgo de quedarse a medias la electrificación de los puertos y otras industrias si no se mejora el límite?

R.En la situación actual hay que reconducir la retribución de la distribución. Hay que hacer las inversiones y ponerlos en un contexto en el que podamos competir con los operadores europeos. El contexto tiene que permitirlo y creemos que es factible reconocer una tasa de retribución y una metodología y, sin implicar un mayor coste o un coste grave para los consumidores, establecer ese marco. La oportunidad es ahora y no deberíamos perderla.

P.¿Existe relación entre puertos y distribuidoras a modo de asesoramiento?

R.Sí, cada distribuidora de la zona está trabajando intensamente. Tenemos ejemplos en Andalucía, donde Endesa está trabajando con los puertos como el de Algeciras para acompañar. Para el sector eléctrico, como la electrificación es uno de los vectores más importantes de la descarbonización, es nuestra obligación acompañar a los sectores, en este caso el portuario, y prestarles el mayor asesoramiento y atención posible.

P.¿Qué tan atractiva es ahora la inversión en redes en España respecto a otros países?

R.En España decimos que tenemos una infraestructura portuaria muy importante, pero eso lo dicen todos los países europeos de sí mismos. Se espera en lo que queda de año que Europa concrete el plan de inversión en las infraestructuras de las redes eléctricas. Todos los países están poniendo medidas y tenemos que competir. Los reguladores de otros países europeos han fijado una tasa de retribución financiera (TRF) superior a la que tenemos. El año que viene se inicia el siguiente periodo regulatorio, de seis años y hay que fijar la nueva tasa. Ahora es el 5,58%, pero ya no va a seguir. El Gobierno le dice a la CNMC que tenga en cuenta lo que han fijado otros países europeos y, si nos parece inferior, alegaremos.

P.¿Ven voluntad en las administraciones?

R.Hemos visto que la Comisión Europea fija la importancia que tienen las redes. El PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030, fija 53.000 millones de inversión en redes, sin distinguir entre transporte y distribución. Hay una conciencia de la importancia que tienen las redes como ese elemento entre la generación distribuida, la renovable y los nuevos usos eléctricos y las necesidades. Ahora bien, hay que concretarlo en la tasa de retribución financiera, en los mecanismos de la retribución y en la metodología de cómo se retribuyen las inversiones.

P.Desde Aelec vienen reclamando desde hace tiempo un aumento del límite de inversión en la red de transporte y distribución, actualmente del 0,13% del PIB.

R.El Ministerio sacó una consulta para suprimirlo o elevarlo, pero tiene que pronunciarse ya, porque, si no, no se pueden hacer todas las inversiones que prevé el PNIEC. Nosotros no hemos dado cifra de cantidad que consideramos que es razonable, pero por lo menos debe acomodarse con lo que prevé el plan. En su momento tuvo sentido porque había déficit tarifario, pero ya no hay razón para que exista el límite. La preocupación de los reguladores es los peajes, los costes que va a pagar el consumidor si se incrementan mucho las inversiones.

P.¿Qué valoración hace de la red eléctrica de Andalucía?

R.Tengo constancia, porque he hablado muchas veces con el consejero de Industria de Junta, Jorge Paradela, y señala siempre el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Andalucía por el incremento de renovables y la labor que realiza para que la planificación del transporte recoja aquellas grandes líneas que hacen falta en la región. Endesa también está trabajando en ese sentido y manteniendo siempre el pulso en el buen estado de la red y las inversiones necesarias para la red de distribución. Se está haciendo un esfuerzo para que Andalucía tenga el atractivo que mantiene porque tiene renovables, tiene territorio, tiene unas especiales condiciones. Las redes deben acompañar para poder realizar ese esfuerzo y que Andalucía sea el líder en energías renovables.

El gran apagón

P.¿Qué valoración hace del avance de las investigaciones sobre el apagón de abril?

R.Por un lado, el comité de crisis energética que dependía de la Comisión de Seguridad Nacional ha terminado y ahora la CNMC tiene la competencia para hacer el procedimiento administrativo que determine cuáles son las causas del apagón y los expedientes sancionadores, si proceden. A escala europea, está la investigación de Entso-e, la asociación europea de gestores de la red, que ha señalado que la causa es el control de tensión y que no estaba en los límites establecidos, con lo que coincide nuestro informe. Las empresas de Aelec han dado toda la información que se les ha requerido y han colaborado, porque lo que nos interesa como empresas eléctricas es que el suministro eléctrico sea lo más robusto y fiable posible y que se determine cuáles son las causas y que no pueda volver a repetirse.

P.¿Creen que con una programación de energía hubiese tenido más inercia y se hubiese podido evitar?

R.Sí, creemos que si se hubieran programado centrales que tienen la posibilidad del control de inercia y centrales síncronas, muy especialmente en la zona sur, se hubiera podido evitar esta situación. La programación que resultó era la más baja de centrales síncronas de todo el año. Era el menor número de centrales programadas que se han producido en todo el año y, además, muy desequilibradas territorialmente.

P.¿Qué papel jugó la interconexión con Francia en el apagón?

R.Eso lo señalamos en nuestro informe y estamos avanzando en ello. Nosotros solo tenemos los datos de cada empresa, pero la que tiene todos los datos es Red Eléctrica. Uno de los elementos en los que se debe de avanzar es ver el papel que tenía y cómo se estaba gestionando la interconexión en ese momento y el papel que tuvo, aunque España tenga menos interconexión que otros países de Centroeuropa.