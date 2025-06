"Soy defensor de la educación pública, he tenido la suerte de tener grandes profesores"

Tesorillo/Alberto Moreno Casuso (San Martín del Tesorillo, 2007) es el alumno con la nota más alta de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU, antigua selectividad) de toda la provincia de Cádiz. El joven campogibraltareño ha obtenido una nota brillante, rozando la perfección, un 13,95 sobre 14.

Moreno Casuso ha sido alumno del CEIP Gloria Fuertes en Guadiaro (San Roque) y el IES José Cadalso (San Roque), donde ha finalizado el Bachillerato de Ciencias de la Salud con una nota media de 10. Los reconocimientos le llueven y no es para menos; recientemente el Ayuntamiento de Tesorillo lo ha felicitado oficialmente y a su vez en San Roque también será reconocido por el Ayuntamiento junto al resto de compañeros de promoción con resultados de excelencia. Debido a la diversidad de circulos sociales y académicos, se puede decir claramente que es el orgullo educativo de la comarca.

El joven transmite mucha calma aunque jura que “tenía los nervios a flor de piel” ya que los exámenes de este año suscitaban dudas debido al cambio de formato. Su objetivo, claro, “desde al menos 2º o 3º de la ESO” era la carrera de medicina en la universidad de Granada, una de las facultades con la nota de corte para el grado más alta de Andalucía (13,416). El ahora aspirante a médico recuerda que consultó las notas rodeado de sus padres, un momento especial y protagonizado brevemente por las caídas en la web colapsada de estudiantes que consultan sus calificaciones. Lo había conseguido y en su mente resonaban esas palabras que sus amigos le habían dicho en los momentos de presión: “Alberto, si alguien lo saca eres tú”.

Aún así, Moreno Casuso no sabía que su nota era la más alta. “Me llamaron desde la Universidad de Cádiz (UCA) para notificarme que era la nota más alta de la provincia, fue una alegría doble”, cuenta alegremente. “Mis padres siempre me han apoyado y me dijeron que la nota daba igual, que ellos me apoyaban fuese lo que fuese”, prosigue. Desde entonces, el teléfono del joven está colapsado: “Ya no solo mi familia, mis compañeros, amigos, los profesores; ha sido una oleada de felicitaciones y la verdad que muy agradecido”.

Los exámenes este año gozaban de mala fama, pues el cambio de formato ha endurecido en cierta manera sacar notas altas en la prueba de acceso. Para Moreno, el examen de Historia de España ha sido el más difícil, a pesar de haber conseguido la nota máxima.

Mi padre se ha sacrificado mucho, me llevaba al instituto todos los días

El futuro médico tiene muy claro que sin el apoyo de su familia, amigos y profesores no lo habría conseguido. “Por ejemplo, mi padre se ha sacrificado mucho, me llevaba al instituto todos los días”, señala cariñosamente. Para el tesorillero, la educación que le han brindado los centros públicos de la zona no ha podido ser mejor, “yo siempre voy a ser defensor de la educación pública, porque yo en mi etapa educativa nunca he sentido que me haya fallado nada, en ningún momento”. “Lo que importa al final es el profesorado y cómo imparten clases y he tenido la suerte de tener profesores maravillosos”, ha argumentado.

Moreno siempre ha tenido una inclinación especial por la salud, curiosidad por la anatomía del cuerpo humano y ayudar a las personas, seguramente por el oficio de su madre, farmacéutica y el de su tía, médico. Tiene claro para el futuro más inmediato que seguirá el cursus honorum de todo médico: carrera, oposiciones (el famoso MIR) y especialidad, que de momento, piensa que es radiología. “Laboralmente soy práctico, la investigación me gusta pero es algo que puedo hacer por afición”, ha puntualizado.

El verano está a las puertas pero el joven ya sabe que estudiará en Granada y seguramente compartirá piso con amigos. “Este verano voy a descansar, a recargar las pilas. Septiembre está ahí y quiero estar listo para las exigencias de una carrera tan dura”, ha reconocido.

Consejos para estudiar

Alberto Moreno Casuso en un momento de la entrevista. / Vanessa Pérez

Moreno explica que la clave para alcanzar la excelencia académica pasa por pequeños sacrificios “especialmente en 2º de bachillerato” y subraya que no hay ningún método, que cada persona puede tener el suyo. Sin embargo, recalca algo: atajar las distracciones. En su caso, bloqueaba aplicaciones del móvil: “Dejaba las necesarias y tres días antes de las pruebas ni lo toqué”.

También aconseja descansar dedicándole tiempo a otras cosas. “Yo iba al gimnasio, tocaba el piano, jugaba a videojuegos o quedaba con amigos en fin de semana. Lo importante es saber priorizar y tener constancia”, puntualiza. “No hace falta una organización perfecta, yo dedicaba más tiempo con lo que menos tenía seguridad”, y añade: “Es clave escoger asignaturas con las que tengas más confianza, aunque eso requiera dedicarle más tiempo de estudio”.

Figuras tan admirables como Moreno Casuso confrontan directamente con la imagen injusta a la que se asocia al Campo de Gibraltar. “Hay mucha ignorancia basada en los tópicos y estereotipos, pero ocurre con todos los sitios”, reflexiona. “Nosotros tenemos que estar orgullosos de una zona que avanza, con unos sectores económicos importantes. Mi opinión no puede ser más positiva de la zona: he nacido, crecido y me he educado en el Campo de Gibraltar”, concluye.