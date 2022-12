El enfermero del Área Sanitaria Este Antonio Jesús Bonet, premiado por la Junta de Andalucía

El enfermero gestor de casos del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este Antonio Jesús Bonet y su trabajo Descanso del cuidador no competente en el cuidado de pacientes grandes dependientes y frágiles ha sido reconocido con la mejor comunicación presentada a través del Buzón de Iniciativas Innovadoras de la II edición de los premios WINnovAnda, que pretende visibilizar el talento andaluz.

El proyecto de Bonet fue seleccionado entre más de 400 propuestas enviadas al Buzón de Iniciativas Innovadoras que pone a disposición en su web InnovAnda, una comunidad de personas empleadas de la Administración de la Junta de Andalucía que conecta, da visibilidad, apoya e impulsa novedosas iniciativas que mejoran el servicio público en Andalucía.

Con estos premios, se pretende fomentar y consolidar una cultura continua de la innovación en la Junta, que se extienda a todos los niveles de la organización, así como que se proyecte fuera de ella, logrando un impacto real en la ciudadanía.

El profesional galardonado ha explicado que la idea de su proyecto es intentar valorar a los cuidadores de enfermos frágiles y altamente dependientes, “los cuales, debido a su edad, estado de salud o recursos, no son capaces de brindar un cuidado mínimo, porque, no saben o no pueden, es decir, los más vulnerables, que según la estadística, son sobre todo mujeres, con edad avanzada, pluripatologías y con nivel socioeconómico bajo”.

Con esta iniciativa, explica Bonet, “evitaremos un empeoramiento de la salud de la cuidadora y del paciente”, para lo cual aboga por una mejor coordinación de los recursos, tanto públicos como privados, y ello “evitaría a la cuidadora la dificultad de dirigirse a las diferentes administraciones, y evitar que la ayuda se demore y llegue tarde”.

De esta forma, la iniciativa de este enfermero gestor de casos es crear un grupo de trabajo o unidad donde se valoren estos casos, formada por las diferentes administraciones, locales, provinciales y regionales, además las fundaciones privadas del Campo de Gibraltar que trabajan en el entorno sociosanitario.