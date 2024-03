El enclave rupestre de La Gandana: manchas de pigmentos, antropomorfos y líneas

El abrigo de la Gandana, un enclave rupestre que data de tiempos prehistóricos, se sitúa en una de las etapas finales de la edad del hierro. Se encuentra en la finca Las Naranjas, una extensión de terreno perteneciente a la Junta de Andalucía y ubicada en el pintoresco y ancestral territorio del término municipal de Jimena de la Frontera, en el extremo sur peninsular.

Este abrigo, con su rica carga histórica y cultural, es un testimonio tangible de la vida y las costumbres de antiguas civilizaciones que poblaron estas tierras, siendo un punto de interés y estudio para arqueólogos, historiadores y aficionados a la prehistoria. Su conservación y protección son prioritarias para las autoridades locales y regionales, quienes trabajan incansablemente para garantizar que este tesoro del pasado perdure para las generaciones venideras, enriqueciendo así el patrimonio cultural de la región y contribuyendo al conocimiento y comprensión de nuestra prehistoria.

Según los estudios realizados por Bergman en 1997, publicados en la revista Almoraima, refería este enclave como uno de los situados a más altitud de los últimos descubiertos en 1995, representa un caso singular dentro del contexto arqueológico del Campo de Gibraltar. Este abrigo, situado estratégicamente, con su acceso ubicado al Nordeste de un estrecho cañón rocoso, marcando el inicio de un sendero que conecta las dos vertientes de una prominente zona rocosa. La presencia de este paso y la ruta que lo atraviesa, debido a su naturaleza como un punto de enlace entre dos valles, sugiere la posibilidad de que haya funcionado como un corredor de paso entre los diferentes clanes de cazadores-productores que se movían por la zona, mientras que la existencia de pinturas en el abrigo implica un potencial significado ceremonial o religioso en el contexto de la antigua población que habitaba la región. Estas conclusiones nos permiten teorizar sobre la antigüedad de esta vía de tránsito y el posible carácter sagrado del abrigo decorado, aspectos que requieren una mayor investigación interdisciplinaria para comprender plenamente su importancia dentro del panorama arqueológico de la zona.

El abrigo rupestre de La Gandana presenta una profundidad aproximada de dos metros, siendo su entrada una abertura ovalada con dimensiones de dos metros de altura por tres metros de ancho. Su ubicación con respecto al nivel del suelo es de aproximadamente 1,50 metros, siendo su acceso complicado, incluso estar dentro del mismo se hace difícil por su estrechez y suelo inclinado. La conservación general de las grafías pintadas es mala; la erosión y la pérdida del pigmento hace que en la mayoría de los motivos sea prácticamente imposible verlos vistos a simple vista, siendo necesaria la aplicación de software de tratamiento digital Dstretch para poder saturar los colores y así poder ver parte de las pinturas. En cuanto a la disposición de las representaciones en el interior del abrigo, se observa una concentración notable en el lado derecho de la pared rocosa, donde predominan los pigmentos de color rojo oscuro intenso.

Este patrón de distribución espacial de las pinturas sugiere posibles significados simbólicos o funcionales que requieren un análisis detallado desde una perspectiva multidisciplinaria, incluyendo aspectos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos, con el fin de comprender plenamente el contexto y la importancia de este sitio dentro del registro arqueológico regional. A continuación empezamos con la descripción de los diferentes paneles rupestres, que se reparten por todo el abrigo. Tal como se ha dicho el reparto de pictografías se localiza en la parte izquierda del abrigo y se ha dividido el conjunto grafico en ocho paneles, empezando su designación de izquierda a derecha. Además de estos paneles localizados, por el resto de la pared rocosa se localizan pequeños restos de pigmentos.

Comenzamos con el panel marcado con el número uno, está formado por ocho restos de motivos, en este caso solo se conservan pequeños trazos, que posiblemente conformarían varios motivos, el color de estos pigmentos es similar en todos los trazos.

El panel número dos, está formado por doce motivos, en este caso si se reconocen la mayoría de las grafías, aunque su estado de conservación es pésimo, por la pérdida del pigmento, siendo necesario aplicar el software de tratamiento digital Dstretch.

El primero de estos motivos está marcado con el numero “2.1” y lo forma una barra vertical gruesa, de aproximadamente centímetro y medio. El motivo 2.2 es un pequeño antropomorfo del tipo cruciforme, de tres por tres centímetros aproximadamente. El 2.3 podríamos decir que es una agrupación de motivos en zigzag, que se cruzan y muy mal conservados, se aprecia pérdida parcial de algunos de sus trazos. 2.4 compuesto por una agrupación de tres puntiformes. El motivo 2.5 uno de los más claramente identificado lo forma un trazo vertical que cruza por su centro a un círculo, lo que es conocido del tipo phi griega (esquematismo de una figura antropomorfa). Los motivos 2.6-2.8 son dos puntiformes. Y el motivo marcado con el numero 2.7 o ramiforme, está formado por un trazo vertical que se cruza transversalmente por cuatro trazos horizontales, conservándose parcialmente en trazo situado en la parte más baja. Los motivos marcados 2.9-2.10 los forma dos pequeños trazos, que posiblemente formarían parte de alguna figura completa. La agrupación formada por los numero 2.11-2.12 lo forman dos figuras antropomorfas en este caso incompletas las dos, siendo ambas del tipo brazos en asa.

El siguiente panel, marcado con el número tres, está formado por tres grafías, en este caso no es posible identificar claramente ninguna de las tres, en la numero 3.1, está muy extendido el pigmento, lo que hace que prácticamente se observe como una mancha, aunque aventurándonos podríamos estar hablando de un antropomorfo del tipo golondrina, el siguiente motivo el 3.2 está formado por un trazo curvo que acaba truncado por un pequeño trazo en la parte baja, esta grafía es identificable. Por último la grafía 3.3, está formada por dos trazos semicurvos, no se conserva una continuidad entre los trazos, se observa una pérdida parcial del recorrido del trazo. Este panel se ve afectado en parte de sus grafías por la formación de un nido de avispas terreras, que prácticamente tapan parte de los pigmentos.

El panel número cuatro está formado por nueve motivos, alguno de ellos claramente identificables, podríamos decir que esta agrupación de grafías fue ejecutada en el mismo momento, o por el mismo autor, guarda una relación entre todos sus motivos, posiblemente estaríamos ante una agrupación de figuras antropomorfas, muy esquematizadas.

Los motivos marcados con el numero 4.1-4.2 son pequeños trazos verticales que conformarían parte de las figuras antropomorfas, en este caso parte del tronco, no viéndose en la actualidad por la pérdida del pigmento, la cabeza, brazos o piernas. Los motivos 4.3-4.4-4.5 en este caso igual son tres motivos antropomorfos del tipo doble Y, siendo el antropomorfo marcado con 4.3 de doble tamaño que los dos siguientes, cabe destacar que en este caso está completo en todo su trazado, en este caso es acéfalo (carece de cabeza), el 4.4 solo conserva un trazo vertical o tronco de la figura. El motivo 4.5 también un antropomorfo del tipo doble Y además en este caso si se observa la cabeza, aunque es de reducidas dimensiones. Los siguientes motivos marcados con el numero 4.7-4.8, son también figuras antropomorfas en este caso en mal estado de conservación, pues no están completas han perdido parte de su trazado. El motivo 4.7 es una agrupación de dos figuras antropomorfas, posiblemente también del tipo doble Y, pues solo conservan parcialmente los trazos verticales que conforman los troncos de las figuras. El 4.8 igual a los anteriores incompleto pero por la parte que conserva estaríamos hablando también de una figura antropomorfa del tipo doble Y. En el resto de motivos, los marcados con 4.6-4.9 son restos de trazos y pigmentos, que no se pueden identificar. Como se comentó al principio es posible que todas estas grafías se pintasen en un mismo momento y afinando más diríamos que por el mismo autor.

El panel número cinco, está formado por tres motivos, el primero de ellos el marcado con el numero 5.1 es una mancha de pigmento, posiblemente algún motivo que actualmente es difícil de interpretar pues el pigmento se ha extendido formando una mancha. El siguiente 5.2, posiblemente un antropomorfo de gran tamaño pero muy mal conservado, en este caso el pigmento esta desvaído, siendo imposible poder verlo sin aplicar un tratamiento digital tipo Dstretch, y por último el marcado con el numero 5.3 es un antropomorfo del tipo Y. En este panel podríamos decir que los motivos 5.1-5.3 son de un pigmento rojizo más oscuro que el motivo 5.2, incluso podríamos hablar de momentos diferente en la prehistoria entre los motivos 5.1-5.3 y el 5.2.

Seguimos con el panel número seis, en este caso solo se observa una posible barra o trazo y restos de pigmento alrededor 6.1, imaginamos que en su momento seria alguna figura, en la actualidad tanto el pigmento como el trazado se ve afectado, desapareciendo parcialmente, siendo así en este caso imposible de interpretar.

Continuamos con el panel número siete, formado por ocho posibles motivos, pues el estado de conservación en este caso es pésimo, por la pérdida de pigmento y parte de los trazos. De los ochos posibles motivos sol se observa bien el marcado con el número 7.4, en este caso tres líneas verticales oblicuas paralelas entre sí. El resto solo son pequeños restos o trazos de pigmentos, algunos verticales y otros horizontales.

Por último el panel número ocho, en este caso formado por un solo motivo 8.1, aunque está muy disgregado el pigmento, se puede ver perfectamente que se trata de un motivo ramiforme, formado por un trazo vertical cruzado transversalmente por tres trazos horizontales. Se utilizó un pigmento de color rojizo oscuro. Este panel está separado de los demás, estando en una zona que aparentemente no contiene ningún motivo ni restos de pigmentos.

Es importante señalar que este abrigo rupestre, se encuentra en un camino frecuentemente transitado por senderistas. Sería necesario al igual que en otros enclaves rupestres, que la administración los señalase con algún cartel informativo, para que así por desconocimiento no se realizasen actos de vandalismo como pintadas.

Hugo Alberto Mira Perales es especialista en arte prehistórico de la Asociación Cultural La Trocha y consejero de número de la 2ª sección (Arqueología, Etnología, Patrimonio y Arquitectura) en el Instituto de Estudios Campogibraltareños, Miembro del comité ejecutivo de la revista 1902 COMMITTEE, Miembro del Proyecto First Art