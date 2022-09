Diecisiete empresas del Campo de Gibraltar participan en la Feria Internacional de Hamburgo

Una delegación formada por 17 empresas radicadas en la bahía de Algeciras se desplazará entre el 6 y el 9 de septiembre a la Feria SMM Hamburgo (Alemania) de la mano de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y gracias a la cofinanciación de fondos FEDER y de la Diputación de Cádiz, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT). Esta colaboración favorecerá la participación de un total de 21 representantes de empresas que acudirán con bolsas de viaje a esta nueva cita internacional bianual dirigida al sector marítimo y especializada en industria naval, maquinaria y tecnología marina.

El presidente de la Cámara, Carlos Fenoy, ha mostrado su satisfacción por "la excelente acogida que estas convocatorias tienen entre el sector logístico y marítimo portuario y la elevada presencia de firmas de la comarca que finalmente participan en estos encuentros internacionales gracias a estas ayudas económicas directas". "En el caso de SMM, este encuentro constituye una de las citas más importantes de la industria marítima a nivel internacional, de ahí el numeroso grupo de empresas que se desplazará hasta SMM la próxima semana. Junto a estos incentivos, estas empresas que prestan servicios en la Bahía cuentan con el trabajo realizado desde la Comunidad Portuaria (COMPORT) y con el reclamo que supone la presencia del expositor del Puerto de Algeciras. Todo ello contribuye a seguir reforzando la imagen de Algeciras como enclave portuario estratégico mundial", ha subrayado Fenoy.

Workboat Services; Cernaval; Elcome Europe; Aiyon Abogados; Zener Marine Elevator Services; De Castro Gabinete Jurídico; Crosscomar; Macpherson Marine Surveyors; End to End Logistics; Lemmas Shipping; Algeciras Strait of Gibraltar Shipping; Garcia Industrias Mantenimientos y Obras; ECS 360; Radio Ondas Servicios Marítimos; Blay Marine Tech y CJ Services Strait of Gibraltar además de COMPORT, serán beneficiarias de estas ayudas.

Con esta nueva convocatoria, la Cámara de Comercio, a través del Programa Internacional de Promoción diseñado por la Cámara de España y cofinanciado por FEDER -a través del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020- y el IEDT de la Diputación de Cádiz, "continúa apoyando la internacionalización de las empresas radicadas en el área de la Bahía de Algeciras, ayudándolas a generar nuevas oportunidades de negocio", asegura la Cámara de Comercio en su comunicado.