Más de 200 empresarios descubren cómo la IA revolucionará sus negocios en el Campo de Gibraltar

Más de 200 profesionales, emprendedores y empresas han participado este miércoles en la III Feria de Innovación y Transformación Digital de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, un evento financiado por la Diputación de Cádiz a través del programa DipuInnova Plus.

El encuentro, que ha registrado un alto nivel de asistencia, ha puesto especial énfasis en la inteligencia artificial como herramienta para optimizar recursos y procesos, mejorar la competitividad empresarial y generar nuevas oportunidades de negocio. Además, la jornada ha servido para intercambiar experiencias y conocer proyectos innovadores desarrollados en la comarca.

Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio, ha destacado la colaboración con la Diputación Provincial y la calidad de los ponentes presentes. "Esta estrecha colaboración, que se viene desarrollando desde hace varios años, permite a la Cámara sumar actividades a las actuaciones que ya venimos realizando para fomentar el uso de las nuevas tecnologías y la incorporación de la cultura de la innovación en las empresas", ha señalado. Asimismo, Fenoy ha subrayado que la feria constituye "el mejor escaparate del talento y la innovación en nuestra comarca", con una zona expositiva que reúne a diversas empresas e iniciativas colaboradoras.

Por su parte, Jacinto Muñoz, vicepresidente tercero de la Diputación Provincial, ha resaltado la importancia de las sinergias entre sector público y privado para fortalecer la competitividad empresarial. “Desde el programa DipuInnova Plus apoyamos actuaciones dirigidas a promover la transformación sostenible y fortalecer la competitividad del empresariado comarcal. Junto a la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar somos un ejemplo de colaboración y de unión estratégica por un tejido productivo más fuerte, innovador y competitivo”, ha afirmado.

El acto inaugural ha contado también con la asistencia de autoridades locales, entre ellas Álvaro Márquez, delegado de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento de Algeciras; Belén Jiménez, teniente de Alcalde y delegada de Educación y Obras y Servicios de San Roque; Cristina Marchante, delegada de Políticas de Igualdad, Formación y Empleo de Los Barrios; y Esperanza Pérez, coordinadora de la Administración General del Estado.

Durante la jornada, los participados han podido asistir a conferencias y talleres impartidos por expertos de renombre. Jon Hernández ha ofrecido la charla inaugural sobre "Cómo dominar ChatGPT y el Prompt Engineering", mientras que Geni Ramos ha explicado cómo la IA puede automatizar tareas repetitivas para centrar los esfuerzos en actividades de mayor valor.

Santiago Cosme ha abordado la optimización de campañas de marketing mediante IA generativa, y figuras como Iris Córdoba, directora de Global Sports Innovation Center (GSIC) by Microsoft, y Gerardo Navarrete, de Google Safety Engineering Center, ha compartido tendencias digitales y alertas sobre ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial.

La feria también ha contado con un espacio expositivo donde empresas locales han presentado sus proyectos innovadores y sostenibles. Entre ellas, destacan la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Acerinox, Indorama Ventures, Agropeco Avocado y Torbellino Tech, así como iniciativas como el Parque Energético de San Roque y EONsea, especializadas en digitalización y automatización mediante IA y drones.

La III Feria de Innovación y Transformación Digital se enmarca en el proyecto Campo de Gibraltar en Digital 2025, cuyo objetivo es promover la innovación y digitalización empresarial para mejorar la competitividad del tejido productivo de la comarca, financiado por el programa DipuInnova+ de la Diputación de Cádiz.